38 غارة أمريكية على العاصمة اليمنية ومحافظات صنعاء وصعدة والحُديدة وعمران والجوف

صنعاء– “القدس العربي”: قالت وسائل إعلام تابعة لحركة “أنصار الله” (الحوثيون)، إن المقاتلات الأمريكية صعّدت من غاراتها ليل الخميس/ الجمعة، مستهدفة أمانة العاصمة اليمنية ومحافظات صنعاء وصعدة وعمران (شمال) والحُديدة (غرب) والجوف (شمال شرق) بـ 34 غارة، بعد ساعات من استهداف منطقة جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء بأربع غارات.

وأوضحت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، “إن العدوان الأمريكي استهدف مطار صنعاء الدولي بغارتين، ومقر القيادة بمديرية التحرير وسط العاصمة بغارة، كما استهدف منطقة العصايد في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة بخمس غارات، ومديرية آل سالم في المحافظة ذاتها بغارتين”.

وأضافت: “استهدف العدوان الأمريكي مديرية اللحية بمحافظة الحديدة غربي اليمن بثلاث غارات، والجبل الأسود بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران بـ8 غارات، ومديرية الحميدات بمحافظة الجوف بـ3 غارات، ومنطقة صرف بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء بغارة”.

وأفادت وكالة الأنباء سبأ بنسختها التابعة للحوثيين، بان مقاتلات العدوان الأمريكي استهدفت مناطق اللبداء والعمشية وحباشة والعادي والعبلا والجبل الأسود بـ19 غارة”.

وذكرت مصادر محلية أن غارة استهدفت معسكر منطقة السواد جنوب محافظة صنعاء.

وأفادت قناة المسيرة “بإصابة مواطن في مديرية بني حشيش جراء الغارة الأمريكية، وتضرر منازل المواطنين إثر استهداف العدوان الأمريكي منطقة القيادة وسط العاصمة صنعاء”.

واستأنفت واشنطن غاراتها على مناطق نفوذ الحوثيين في اليمن منذ 15 مارس/آذار في سياق جولة ثانية تستهدف، وفق الإدارة الأمريكية، قدرات الحوثيين.