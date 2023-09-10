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4 قتلى في حادث قطار بإسبانيا- (فيديو)

منذ 14 دقيقة

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مدريد: قالت خدمات الطوارئ إن 4 على الأقل لقوا حتفهم اليوم الأحد عندما صدمهم قطار قرب برشلونة وهم يحاولون عبور قضبان السكك الحديدية.

وذكرت الشركة الحكومية المشغلة للسكك الحديدية أن الحادث وقع في الساعة 8.22 مساء بالتوقيت المحلي في مونتميلو قرب برشلونة عندما عبر سبعة القضبان في موقع ممنوع.
وقالت خدمات الطوارئ إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في مكان الحادث ولفظ رابع أنفاسه الأخيرة في المستشفى في وقت لاحق بعد توقف القلب والجهاز التنفسي.
(رويترز)

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