4 قتلى في حادث قطار بإسبانيا- (فيديو)

مدريد: قالت خدمات الطوارئ إن 4 على الأقل لقوا حتفهم اليوم الأحد عندما صدمهم قطار قرب برشلونة وهم يحاولون عبور قضبان السكك الحديدية.

🔴 #ULTIMAHORA Al menos cuatro muertos tras ser atropellados por un tren de Rodalies en Montmeló pic.twitter.com/Lbb28nnlzC — Adrián Sánchez Berger (@sanchezberger) September 10, 2023

وذكرت الشركة الحكومية المشغلة للسكك الحديدية أن الحادث وقع في الساعة 8.22 مساء بالتوقيت المحلي في مونتميلو قرب برشلونة عندما عبر سبعة القضبان في موقع ممنوع.

وقالت خدمات الطوارئ إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في مكان الحادث ولفظ رابع أنفاسه الأخيرة في المستشفى في وقت لاحق بعد توقف القلب والجهاز التنفسي.

(رويترز)