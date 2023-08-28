4 مرشحين لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم

الجزائر: انتهت عصر أمس الأحد، المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم وعضوية مكتبه التنفيذي.

وقال التلفزيون الجزائري الرسمي إن 4 مرشحين قدموا ملفات الترشح لدى اللجنة الانتخابية بالاتحاد الجزائري.

وبث التلفزيون صورا لمزيان ايغيل، المدرب الوطني الأسبق، وولدي صادي، عضو مجلس إدارة نادي وفاق سطيف، وعبد الكريم مدوار، رئيس رابطة دوري المحترفين، من داخل مقر الاتحاد تحسبا لإيداع ملفات ترشحهم.

وأكد ذات المصدر آن قدور ضيف، الرئيس السابق لنادي هو الأول من تقدم بملف الترشح.

وتنص لوائح اتحاد الكرة الجزائري على ان الرئيس يتم انتخابه رفقة أعضاء المكتب الفيدرالي ( المكتب التنفيذي) حسب الاقتراع على القوائم، حيث أن هذا المكتب يتشكل من 13 عضوا، وهم الرئيس، ونائبان للرئيس، و10 أعضاء.

ومن من المقرر أن تدرس اللجنة الانتخابية ملفات المرشحين غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، على أن يتم نشر قائمة المترشحين المقبولين الأربعاء المقبل. وحددت مهلة الاستئناف والطعون للفترة بين 31 آب / أغسطس الجاري والرابع من أيلول / سبتمبر المقبل. وسيتم نشر القائمة النهائية للمترشحين في السابع من الشهر المقبل، استعداد للجمعية العمومية الانتخابية المقرر لها يوم 21 من الشهر ذاته.

يذكر أن الرئيس القادم وأعضاء مكتبه سيكملون فترة الاتحاد الذي كان يقوده الرئيس المستقيل جهيد زفيزف، والتي تنتهي ربيع 2025.

(د ب أ)