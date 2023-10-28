3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية- (فيديوهات)

رام الله: أسفرت الاقتحامات التي نفذها الجيش الإسرائيلي، ليل السبت/الأحد، في عدة مناطق بالضفة الغربية والمواجهات التي اندلعت مع المسلحين عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة نحو 36 آخرين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان “استشهاد شابين اثنين أحدهما في بلدة طمون قرب طوباس، والآخر في مخيم عسكر للاجئين قرب نابلس”.

وأشارت إلى أن الشاب رماح قطيشات استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة طمون قرب طوباس، فيما استشهد شاب في مخيم عسكر لم تعرف هويته بعد.

وكانت قوات إسرائيلية قد اقتحمت فجر الأحد، بلدة طمون جنوب طوباس وانتشرت في عدة أحياء فيها، واعتقلت عددا من مواطنيها، بحسب مصادر محلية.

كانت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” قد أعلنت في وقت سابق ليل السبت/الأحد استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وأضافت الوكالة: “أعلن مستشفى الشهيد ياسر عرفات في مدينة سلفيت، عن استشهاد الشاب ناصر عبد اللطيف البرغوثي (30 عاما) من بيت ريما متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال”.

بدورها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 36 إصابة بالرصاص الحي في محافظات نابلس، ورام الله، وجنين، وطولكرم فجر الأحد.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن ” قوات الاحتلال أجبرت عائلة الشهيد حسن قطناني على الخروج من منزلها قبل أن تقوم بتفجيره”.

يذكر أن قطناني استشهد مع معاذ المصري، وإبراهيم جبر، برصاص إسرائيلي، بعد اقتحامها البلدة القديمة من مدينة نابلس في 4 مايو/أيار الماضي.

ومنع جنود الجيش الإسرائيلي طواقم الإسعاف من الدخول لمخيم عسكر القديم وتم الاعتداء على مركبة الإسعاف من قبل مركبة عسكرية إسرائيلية”، وفق “وفا”.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت عدة أحياء من مدينة جنين وبلدة السيلة الحارثية غربا، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

واعتقلت القوات، فجر الأحد، 5 شبان من بلدة برقة شمال غرب نابلس، وكانت قد اعتقلت، 3 شبان من بلدة عورتا جنوب نابلس، حسبما أفادت مصادر محلية.

ومساء السبت، اعتدى جنود إسرائيليون ومستوطنون على فلسطينيين في قرية سوسيا ببلدة يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور لـ”وفا”، إن “جنود الاحتلال ومستوطنين بسوسيا شرق يطا جنوب الخليل، اعتدوا بالضرب والسب على مواطنين، وطالبوهم تحت التهديد بالرحيل عن منازلهم غدا، وإلا سيواصلون مهاجمتهم يوميا”.

كما هاجم مستوطنون تحت حماية قوات الجيش، منطقة خلايل اللوز جنوب بيت لحم، كما تجمعوا قرب بلدة زعترة شرقا.

وأفادت مصادر أمنية ومدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لـ”وفا”، بأن “مجموعة من مستوطني جفعات عيتام (خلة النحلة)، هاجموا منازل وأطلقوا الرصاص الحي صوبها، ما أثار حالة من الهلع في صفوف المواطنين، خاصة الأطفال. كما أقدموا على إحراق مركبة.

وأضافت المصادر أنه إثر الهجوم، اندلعت مواجهات بين المواطنين العزّل والمستوطنين المدججين بالسلاح، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

(الأناضول)