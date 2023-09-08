40 ألف مصل فلسطيني في الأقصى وقوات الاحتلال تقتحم مصلى «باب الرحمة»… وجرح العشرات في احتجاجات ضد الاستيطان

رام الله ـ «القدس العربي»: أدى نحو 40 ألف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بعد ساعات من اقتحام جنود الاحتلال مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية إن جنود الاحتلال اقتحموا المصلى بأحذيتهم، بعد أن منعوا حراس الأقصى من الاقتراب من المكان.

وقالت مصادر مقدسية إن قوات الاحتلال استغلت عدم وجود المصلين في المسجد الأقصى لاقتحام مصلى باب الرحمة وتفتيشه ومصادرة أغراض خاصة بضيافة المصلين. وفي السياق ذاته قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المسيرة، بمشاركة نشطاء عرب وأجانب، نددوا بالاستيطان واستهداف حي الشيخ جراح.

وحذّرت دوائر أمنية إسرائيلية من تنفيذ عمليات فلسطينية جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك مع اقتراب الأعياد اليهودية التي تبدأ منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري.

ميدانيا، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت في كل من طولكرم ونابلس وقلقيلية.

سياسيا، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن مخطط استيطاني يهدف لزيادة عدد المستوطنين في الضفة المحتلة، ليصل إلى مليون مستوطن، وذلك في ضوء اتفاق إسرائيلي بين عدة وزارات إسرائيلية، خاصة المواصلات ومن يسمون “رؤساء مجالس المستوطنات”. ومنح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مستشار العاهل المغربي أندري أزولاي، ميدالية الشرف الرئاسية التي تعد أعلى وسام مدني في إسرائيل يمنحه رئيس الدولة.

وأعرب أزولاي في تصريحات صحافية عن “اعتزازه الكبير” بخدمة الملك محمد السادس وقبله والده الملك الحسن الثاني، حسبما نقلت وكالة المغرب الرسمية للأنباء، الخميس.

وأضاف: “كل المغاربة تم تكريمهم اليوم، هو تكريم لبلدي العزيز المغرب بكل روافده العربية والأمازيغية واليهودية من بين روافد أخرى”.

وتسلم أزولاي الوسام في حفل كبير جرى تنظيمه في مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي، الأربعاء.

وفي السياق، قال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان الخميس، إن منح الميدالية لأزولاي جاء “لمساهمته الفريدة للشعب اليهودي”.

من جهة أخرى، نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، صورا للجاسوس الذي وصفته بأنه رقم 1، وهو أشرف مروان صهر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر. واعتمدت الصحيفة على كتاب لجهاز المخابرات نشره بعد خمسين عاما من حرب رمضان/أكتوبر يتضمن وثائق تاريخية وصورة لأشرف مروان مع الضابط الذي قام بتدريبه ويدعى “دوبي”.

وكشف الموساد وثائق تاريخية لأول مرة، مساء الخميس لـ”الملاك” أشرف مروان خلال لقاء مع الضابط المسؤول عنه، حيث تم نشر الوثائق بمناسبة الذكرى الخمسين للحرب.

وقالت الوثائق إن مروان هو الذي نقل لرئيس الموساد السابق تسفي زامير التحذير من الهجوم المشترك لجيشي مصر وسوريا في الليلة التي سبقت اندلاع الحرب عام 1973.

وتضمنت المواد الأرشيفية التي كشف عنها الموساد وثائق وصورا من تشغيل أشرف مروان، الذي لقبه الموساد بـ “الملاك”، ويعتبر بنظر الكثيرين أفضل عميل للموساد على الإطلاق، فيما يرى آخرون أنه كان عميلاً مزدوجًا يعمل لصالح مصر وإسرائيل في آن واحد، أو يعمل لصالح مصر في إطار مساعيها لتضليل الجانب الإسرائيلي حينها. وكان مروان صهر الرئيس المصري جمال عبد الناصر، ومستشارا مقربا للرئيس أنور السادات. وبدأ “التعاون مع الموساد عام 1970. وفي ليلة 5 أكتوبر/تشرين الأول 1973، عشية اندلاع الحرب، وجه حسب الرواية الإسرائيلية، التحذير الأخير لإسرائيل بشأن الحرب التي نشبت في اليوم التالي.

ومن بين الوثائق التي كشف عنها الموساد، تقرير قدمه ضابط الموساد الإسرائيلي الذي كان يدير العلاقة بمروان، ويتلقى منه المعلومات، ويدعى “دوبي”، في نهاية الجولة الأولى من اللقاءات معه في كانون الأول/ ديسمبر 1970، بعيد “تجنيده للجهاز”، أي قبل حوالى ثلاث سنوات من الحرب، علما أن مروان هو من توجه للموساد وعرض خدماته على الجهاز.