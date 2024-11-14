40 جثة متحللة في قرية سودانية بعد هجوم لـ«الدعم السريع»

الخرطوم – «القدس العربي»: قالت منصة “مؤتمر الجزيرة”، أمس الخميس، إن أهالي قرية السريحة شرق ولاية الجزيرة، وجدوا أكثر من 40 جثة متحللة لم يتم التعرف عليها في أعقاب هجوم نفذته قوات “الدعم السريع” على القرية، الأسبوع قبل الماضي.

وأفادت بعودة مجموعة من الأهالي إلى القرية بعد تهجيرهم قسريا، بسبب المعارك، التي أودت بحياة 140 مدنيا في القرية، فضلا عن الجثث المكتشفة حديثا.

وكشفت المنصة، وهي تنظيم حقوقي يرصد الانتهاكات في ولاية الجزيرة، عن اختطاف قوات الدعم السريع مواطنين من مدينة الهلالية شرق ولاية الجزيرة، مطالبة، بدفع فدية لإطلاق سراحهم تقدر بـ6 ملايين جنيه سوداني مقابل الشخص الواحد.

وقالت إن بعض الأسر دفعت المبلغ كاملا مقابل إطلاق سراح أبنائها إلا أن ذلك لم يتم، متهمة قوات الدعم السريع بحرق بعض المنازل في مدينة الهلالية والاستيلاء على أخرى. ونشرت صورة تظهر تعذيب أحد المواطنين في منزله في الهلالية على يد قوات “الدعم”.

وتجاوز عدد ضحايا هجمات “الدعم” على مدينة الهلالية المحاصرة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 500 قتيل، حسب تقارير منظمات حقوقية ولجان مقاومة. وتواجه قوات “حميدتي” اتهامات بتسميم المواطنين في مدينة الهلالية وقتل بعضهم بالرصاص الحي، وعلى الرغم من وصول عدد من قيادات “الدعم” إلى المنطقة إلا أن سكانا محليين أكدوا لـ”القدس العربي”، أن الأوضاع ما زالت حرجة، مع انتشار الأمراض ونقص في الغذاء. في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، تهدد قوات “الدعم” الشباب بالتجنيد القسري حال لم ينخرطوا في صفوفها.

وتداول ناشطون سودانيون مقطعا مصورا يوثق تهديد جنود الدعم السريع المواطنين داخل نادي لمشاهدة مباريات كرة القدم، حيث قال جندي ملوحا بسلاحه: “يجب على الشباب الذهاب والقتال إلى جانب الدعم السريع”.

وقال إن “الحكومة بالتعاون مع النظام السابق تخوض معركة في مواجهة قبائل دارفور الأمر يستدعي انخراط جميع الشباب في معسكرات للتصدي لما أعتبرها مؤامرة تحاك ضدهم”.

وهدد جنود الدعم السريع بأنهم إذا أتوا المرة المقبلة إلى النادي ووجدوا الشباب في النادي سيقتادونهم عنوة إلى المعسكرات لحمل السلاح.

وكان قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” أعلن في آخر خطاب له في سبتمبر/ أيلول الماضي، شروع قواته في تجنيد مليون جندي لمواجهة الجيش.