92 شهيداً و153 جريحا جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان خلال 24 ساعة

بيروت (لبنان): أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الخميس مقتل 92 شخصا وإصابة 153 آخرين في غارات إسرائيلية في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في خضمّ تصعيد غير مسبوق منذ بدء تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله قبل نحو عام.
وقالت الوزارة في بيانات منفصلة إن “غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الأربع والعشرين الماضية” على محافظة الجنوب أسفرت عن 14 شهيدا و38 جريحا، وعلى محافظة النبطية، الواقعة أيضا جنوبي لبنان، 26 شهيدا و42 جريحا.
وأضافت أن الغارات على بلدات البقاع (شرق) أدّت إلى استشهاد 23 شخصا وإصابة 30 بجروح، وعلى محافظة بعلبك-الهرمل (شرق) 25 شهيدا و14 جريحا.
وأشارت الوزارة إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 29 آخرين بجروح في محافظة جبل لبنان (وسط شرق) جراء هذه الغارات.
وتستهدف غارات إسرائيلية عنيفة منذ الإثنين جنوب لبنان وشرقه بشكل رئيسي، في تصعيد حاد للنزاع المتواصل بين إسرائيل وحزب الله منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
(أ ف ب)
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الغرب المنافق بسمح لاسرائيل ان تستمر في قتل الابرياء في غزه ولبنان ويشجع على حرب شامله في المنطقه لاغراض سياسيه لصالح الكيان الصهيوني ويريدون تهجير الفلسطينين للاردن لتكون هناك دوله يهوديه فقط ، ولو ارادوا ان يحجموا اسرائيل لفعلوا بقطع امدادات السلاح والمال ، هل تروا ان محكمه الجنايات الدوليه لا تستطيع ان توقف نتنياهو لماذا لانه محمي من الغرب ، وكلامهم عن حل الدولتين كله نفاق وكذب .
العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقكم يا أبطال لمحزونون