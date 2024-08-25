40 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان في أعنف هجوم منذ بدء المواجهات.. وحزب الله يقول إنه بدأ هجوما ردا على اغتيال شكر

بيروت : شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر الأحد، أكثر من 40 غارة إسرائيلية استهدفت مناطق بجنوب لبنان في أعنف هجوم منذ بدء المواجهات في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وشنت المقاتلات الإسرائيلية أكثر من 40 غارة بشكل متزامن نحو 17 منطقة وبلدة في جنوبي لبنان.

وذكر أن سيارات الإسعاف هرعت إلى بعض الأماكن المستهدفة.

وفي المقابل، أفاد شهود عيان بإطلاق عشرات الصواريخ والمسيرات الهجومية من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل.

وقالت جماعة حزب الله اللبنانية الأحد إنها بدأت هجوما على إسرائيل بعدد كبير من المسيرات ردا على اغتيال فؤاد شكر القيادي البارز بالجماعة في الضاحية الجنوبية لبيروت الشهر الماضي.

وأضافت الجماعة أنها نفذت هجوما على هدف عسكري إسرائيلي “نوعي” ستعلن عنه لاحقا بالإضافة إلى استهداف عدد من المواقع ومنصات القبة الحديدية.

وقالت إن العمليات العسكرية ستأخذ “بعض الوقت” للانتهاء منها وبعد ذلك ستصدر بيانا تفصيليا حول مجرياتها.

وحسب وسائل إعلام عبرية بينها القناة 12، فإن صفارات الإنذار تدوي في العديد من المدن شمالي إسرائيل.

وفجر الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم استباقي على لبنان، بزعم رصد استعدادات لجماعة “حزب الله” لإطلاق صواريخ تجاه مدنها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “لقد رصدنا قبل قليل استعدادات لحزب الله لإطلاق صواريخ وقذائف صاروخية نحو إسرائيل. بناء على ذلك نهاجم لإزالة التهديد”.

وأضاف: “تقوم طائرات سلاح الجو في هذه الاثناء بمهاجمة أهداف في لبنان نرصد فيها قيام حزب الله بالاستعداد لإطلاق تهديدات نحو أراضينا”.

وبالتزامن مع ذلك أوقفت السلطات الإسرائيلية، الأحد، الرحلات من وإلى مطار بن غوريون الدولي قرب مدينة تل أبيب.

(وكالات)