400 من طواقم الدفاع المدني في غزة بين شهيد ومصاب وأسير و56 عربة إنقاذ مدمرة

غزة- “القدس العربي”:

نشر جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، إحصائية أظهرت مجمل الخسائر التي تكبدها بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.

وأظهرت الأرقام التي وردت في التقرير، أن جيش الاحتلال تعمد تعطيل عمل هذه المنظومة الخدماتية، مما زاد من أعداد الضحايا والمفقودين تحت ركام المنازل المدمرة، بهدف إيقاع أكبر قدر من الخسائر في صفوف المدنيين.

وذكر الجهاز المختص بعمليات الإنقاذ، أن 85 من أفراد طواقمه استشهدوا منذ بداية الحرب، فيما بلغ عدد المصابون 301، علاوة عن اعتقال جيش الاحتلال 20 آخرين.

وتظهر الأرقام أن أكثر من 400 من أفراد الطواقم المنتشرة في قطاع غزة، إما استشهدوا أو أصيبوا أو اعتقلوا، وهو عدد كبير أثر سلبا على عمليات الإنقاذ.

وأوضح الجهاز أن 17 مركزا ومقرا تابعا له جرى تدميرها خلال الحرب، منها 14 دُمرت بشكل كلي و3 تدمير جزئي، فيما بلغ إجمالي المركبات المدمرة والمتضررة 56 مركبة، بينها 12 مركبة إطفاء وإنقاذ، ومركبتين لإنقاذ التدخل السريع، و4 مركبات صهريج مياه، و8 مركبات إسعاف ومركبة سلم إنقاذ هيدروليكي، و13 مركبة إدارية، جرى تدميرها بشكل كلي.

وأوضح أنه جرى تدمير 11 مركبة إطفاء وإنقاذ، و3 مركبات إسعاف ومركبتين صهريج مياه، بشكل جزئي.

وذكر الجهاز أن جيش الاحتلال استهدف بشكل مباشر مراكز الدفاع المدني خلال الحرب ست مرات، إضافة إلى استهداف الطواقم أثناء مهمات ميدانية 17 مرة.

جيش الاحتلال استهدف بشكل مباشر مراكز الدفاع المدني ست مرات، إضافة إلى استهداف الطواقم أثناء مهمات ميدانية 17 مرة

وأكد أن جيش الاحتلال دمر مخزون الدفاع المدني من معدات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، بقيمة بلغت مليون وثلاثمائة ألف دولار.

وأوضح أنه منذ تاريخ 23 من الشهر الماضي، أخرج الاحتلال منظومة الدفاع المدني، عن العمل في محافظة شمالي قطاع غزة وأجبر طواقمه على النزوح إلى وسط وجنوبي القطاع.

وكان الجهاز أكد أن هناك مواطنين مصابين قضوا جراء عدم القدرة على انتشالهم من تحت ركام المنازل المدمرة في مناطق شمال قطاع غزة، منذ أن جرى منع طواقمه عن العمل بشكل كلي.

والجدير ذكره أن نداءات الاستغاثة الموجهة لطواقم الدفاع المدني ستكثر خلال فترة مواسم الأمطار القادمة، بسبب إما تطاير الخيام أو ألواح “الزينكو” التي تغطي المنازل، أو الفيضانات التي تغزو الشوارع بسبب تدمير الاحتلال شبكات الصرف الصحي والبنى التحتية، في ظل الإمكانيات البسيطة التي يملكها الجهاز، والنقص الحاد في عربات الإنقاذ والطواقم العاملة.

ودعا جهاز الدفاع المدني الموطنين لاسيما النازحين في الخيام ومراكز الإيواء في كافة مناطق قطاع غزة، لضرورة أخذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب أضرار المنخفض الجوي المتوقع الذي وصل الاثنين والمتوقع أن يستمر حتى الأربعاء.

وحث المواطنين على “التعاون والتآزر” فيما بينهم لا سيما النازحين في المخيمات، والاهتمام بضرورة تثبيت الخيام ووضع سواتر رملية ما أمكن في محيطها، خشية من تدفق مياه الأمطار.