41 حالة وفاة لحجاج أردنيين وعشرات المفقودين.. الأوقاف “تتنصل” والخارجية “تتحرى” والمعارضة تطالب بالتحقيق 

عمان- “القدس العربي”:
عبّر أكبر أحزاب المعارضة في الأردن عن شعوره ببالغ الحزن والأسى بسبب الأنباء التي تحدثت عن عدد كبير من الوفيات بين الحجاج الأردنيين هذا الموسم وفقدان عدد منهم أيضا.
وتقدم حزب جبهة العمل الإسلامي اليوم الثلاثاء بالعزاء لذوي الحجاج الذين توفاهم الله، وتمنى السلامة للمفقودين. لكنه استهجن ما أسماه “تنصل الحكومة وعلى رأسها وزارة الأوقاف من مسؤوليتها في هذا الملف”.
واعترض الحزب على ذلك التنصل وفقا لقواعد الحج النظامي وغير النظامي مما أساء للأردن وصورته، ثم طالب زارة الخارجية بمتابعة ملف المفقودين.
وطالب أيضا بفتح تحقيق في أسباب هذا العدد الكبير من الوفيات والمفقودين الأردنيين ومحاسبة الجهات المقصرة.
وكانت تقارير غير رسمية قد تحدثت عن 40 حالة وفاة بسبب الحرارة المرتفعة لحجاج أردنيين، إضافة إلى مئات المفقودين حتى الآن.
ولم تكشف وزارتا الأوقاف والخارجية عمّا لديهما في هذا الملف المتدحرج، والذي شكّل صدمة للرأي العام في الأردن طوال أيام العيد، خصوصا مع اكتشاف عبور آلاف الأردنيين بصورة غير نظامية لأداء فريضة الحج، مما أدى لمئات حالات الوفاة المفقودين لأن هؤلاء من خارج البعثة الرسمية، وبالتالي واضح تماما أنهم لم يحصلوا على خدمات الإسعاف والمتابعة جراء موجات الحر.
وفي وقت لاحق عصر الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية عن وفاة 41 حاجا أردنيا وفق تقاريرها الأولية. وقالت إن مديرية العمليات في الوزارة تواصل التحري عن الحجاج المفقودين، والعمل على إجراءات دفن الذين توفاهم الله، إضافة إلى نقل جثامين من يرغب ذووهم بنقلهم.
وقالت الوزارة أيضا على لسان الناطق باسمها، سفيان القضاة، إن فريقا منها تواجد في مكة ضمن خلية أزمة، وقام بإصدار 41 تصريحا للدفن وهم جميعا ليسوا من خارج بعثة الحج الأردنية.
وسبقت للحكومة أن أصدرت تصريحا عن تحريات وتحقيقات في هذا الملف، حيث توفي 41 أردنيا جراء تعرضهم لموجة الحر الشديد، وحيث عملية البحث جارية عن حجاج مفقودين.
ويُتوقع أن يثير هذا الملف المزيد من النقاشات وسط الأردنيين خصوصا بعدما صرحت وزارة الأوقاف أن حالة واحدة فقط مفقودة من البعثة الرسمية الأردنية، في محاولة للتنصل من مسؤوليتها عن مئات الحجاج غير النظاميين.
كانت هناك شكاوي من ظروف الحجاج الأردنيين على ظروف إقامتهم في المشاعر في السنوات السابقة ولم تعر وزارة الأوقاف الأردنية أي إهتمام لشكواهم. التقصير الأكبر من السلطات السعودية التي تحصل مبالغ كبيرة من الحجاج مع خدمات متردية.
أي إنسان يدفع المبلغ المدفوع للحج لأي مكتب سياحي يستطيع أن يقيم في أفخم الفنادق ويحصل على افضل الخدمات.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
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اخي الكريم بعثات حج العراقيين والقطريين والإمارات vip وبالتالي الدولة هي التي تحدد السكن والإمكانيلت السعودية مالها علاقة
شاهدت عدة فيديوات عن عشرات الموتى من الحجاج بالطرق !
حاول البعض الإتصال بالإسعاف ولكن بلا إستجابة لكثرة أعداد الموتى !!
وإنا لله , وإنا إليه راجعون ,
ولا حول ولا قوة الا بالله
مفقودين ؟؟؟ آللهم فك أسرهم ورجعهم سالمين …قلنا لكم لا يجوز الحج في هذا التوقيت وانتم تعلمون اين تذهب أموالكم…حسبنا الله ونعم آلوكيل
سبحان الله عصيون على فهم دين الله …! سورة البقرة : ” الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن ( فيهن ) الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج ” أشهر لكي يتفادى الناس الحر و الازدحام و الاوبئة ……! لكن الجهلة قرروا عكس ذلك و القطيع مطيع طاعة عمياء ……!
يا ابن آكسيل : قل الله يرحم اموات المسلمين بدلا من اعطاء محاضرات
رحمة الله على المتوفين من الحجيج وربنا يتقبل حج المتوفيين ممن أتم الحج ام لم يكمل.
مش مهم ارواح الناس والتأكد من توفير أسباب الراحة ووضع إمكانيات وزارة الحج إذا موجودة او الخارجية تحت تصرفهم كما يتم مع حجاج ال vip.
الكل كان معجوق ومشغول باليوبيل الفضي ولم تهداء النفوس إلا بعد وضع السيف في غمده
بسم الله الرحمن الرحيم السلام. الفساد مشتشري في كافة وزارات الحكومة السعودية ..لما كنت في الحج انهار مبنى قديم بسبب كثافة الناس الذين دخلوا إلى أحد ادواره الذي فيه محل للمشتريات يعني الاحتياطات والوعي الأمني صفر وإحدى الأميرات السعوديات ارادت السعي بين الصفا والمروة فقام الجنود بدفع الحجاج وإبعادهم بعنف فحدث تدافع
توفي ما لا يقل عن 323 حاجا مصريا خلال أداء فريضة الحج في مكة المكرمة، معظمهم لأسباب مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة، حسبما أفاد دبلوماسيان عربيان وكالة فرانس برس الثلاثاء.
وقال أحد الدبلوماسيين اللذين ينسقان استجابة بلديهما، إن “جميعهم ماتوا بسبب الحرارة” باستثناء شخص أصيب بجروح قاتلة خلال تدافع بسيط بين حشد من الحجاج، مضيفا أن الحصيلة مصدرها مشرحة المستشفى في حي المعيصم بمكة.
الحج مرتبط بالإستطاعة .. و الإستطاعة هى ملزمة للحاج من صحة و مال و مركب …. و أيضا ملزمة للحكومة التى تنظم الحج و للأمانة الحكومة السعودية ما قصرت لا من التنظيم ولا من التوجيه فلا يجوز شرعا كمثال فقط للحكومة السعودية إن هى رأت أنها يمكنها تنظيم حشود مليونين فقط ان تمنح تصاريح حج ل 3 ملايين حاج فذنب 1 مليون يقع على عاتق من نظم وكذلك لا يجوز الحج ويمكن أن يصل الأمر للإثم أن يخرق الشخص قوانين البلد المنظم ويحج بدون تصريح . والله ورسوله اعلم