41 حالة وفاة لحجاج أردنيين وعشرات المفقودين.. الأوقاف “تتنصل” والخارجية “تتحرى” والمعارضة تطالب بالتحقيق 

عمان- “القدس العربي”:

عبّر أكبر أحزاب المعارضة في الأردن عن شعوره ببالغ الحزن والأسى بسبب الأنباء التي تحدثت عن عدد كبير من الوفيات بين الحجاج الأردنيين هذا الموسم وفقدان عدد منهم أيضا.

وتقدم حزب جبهة العمل الإسلامي اليوم الثلاثاء بالعزاء لذوي الحجاج الذين توفاهم الله، وتمنى السلامة للمفقودين. لكنه استهجن ما أسماه “تنصل الحكومة وعلى رأسها وزارة الأوقاف من مسؤوليتها في هذا الملف”.

واعترض الحزب على ذلك التنصل وفقا لقواعد الحج النظامي وغير النظامي مما أساء للأردن وصورته، ثم طالب زارة الخارجية بمتابعة ملف المفقودين.

وطالب أيضا بفتح تحقيق في أسباب هذا العدد الكبير من الوفيات والمفقودين الأردنيين ومحاسبة الجهات المقصرة.

وكانت تقارير غير رسمية قد تحدثت عن 40 حالة وفاة بسبب الحرارة المرتفعة لحجاج أردنيين، إضافة إلى مئات المفقودين حتى الآن.

ولم تكشف وزارتا الأوقاف والخارجية عمّا لديهما في هذا الملف المتدحرج، والذي شكّل صدمة للرأي العام في الأردن طوال أيام العيد، خصوصا مع اكتشاف عبور آلاف الأردنيين بصورة غير نظامية لأداء فريضة الحج، مما أدى لمئات حالات الوفاة المفقودين لأن هؤلاء من خارج البعثة الرسمية، وبالتالي واضح تماما أنهم لم يحصلوا على خدمات الإسعاف والمتابعة جراء موجات الحر.

وفي وقت لاحق عصر الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية عن وفاة 41 حاجا أردنيا وفق تقاريرها الأولية. وقالت إن مديرية العمليات في الوزارة تواصل التحري عن الحجاج المفقودين، والعمل على إجراءات دفن الذين توفاهم الله، إضافة إلى نقل جثامين من يرغب ذووهم بنقلهم.

وقالت الوزارة أيضا على لسان الناطق باسمها، سفيان القضاة، إن فريقا منها تواجد في مكة ضمن خلية أزمة، وقام بإصدار 41 تصريحا للدفن وهم جميعا ليسوا من خارج بعثة الحج الأردنية.

وسبقت للحكومة أن أصدرت تصريحا عن تحريات وتحقيقات في هذا الملف، حيث توفي 41 أردنيا جراء تعرضهم لموجة الحر الشديد، وحيث عملية البحث جارية عن حجاج مفقودين.

ويُتوقع أن يثير هذا الملف المزيد من النقاشات وسط الأردنيين خصوصا بعدما صرحت وزارة الأوقاف أن حالة واحدة فقط مفقودة من البعثة الرسمية الأردنية، في محاولة للتنصل من مسؤوليتها عن مئات الحجاج غير النظاميين.