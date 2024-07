45 قتيلا على الأقل إثر سقوط حافلة من على جسر في جنوب إفريقيا- (صور وفيديو)

جوهانسبرغ: لقي 45 شخصا حتفهم، الخميس، في جنوب إفريقيا في حادث سقوط حافلة من جسر على ارتفاع 50 مترا قبل أن تتحطم في قاع واد.

وأعلنت وزارة النقل في بيان أن “الحادث الذي تعرضت له حافلة كانت على ما يبدو تقل ركابا من بوتسوانا إلى موريا (شمالا)، أدى إلى سقوط 45 قتيلا على الأقل وإصابة شخص بجروح خطيرة”.

وقالت الوزارة “يبدو أن السائق فقد السيطرة على الحافلة واصطدم بحواجز الأمان على الجسر. وطارت الحافلة من فوق الجسر وهوت في الوادي حيث اشتعلت فيها النيران”.

وكانت الحافلة تقل 46 راكبا بينهم السائق. وذكرت إدارة النقل المحلية أن شخصا واحدا فقط هو طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، نجا من الحادث ونقل إلى المستشفى.

وقالت الإدارة في بيان “بعض الجثث احترقت لدرجة يصعب التعرف عليها، وجثث أخرى عالقة وسط الحطام وهناك جثث ملقاة في مكان الحادث”، مضيفة أن عمليات الإنقاذ استمرت حتى وقت متأخر من الليل.

#BREAKING: At least 45 people have died following a bus crash in Limpopo, South Africa pic.twitter.com/Cxl69UY1be — War Intel (@warintel4u) March 28, 2024

ووقع الحادث على جسر معلق ضخم بين تلّين قرب ماماتلاكالا في مقاطعة ليمبوبو (شمال) على بعد أكثر من 300 كيلومتر من جوهانسبرغ.

وكانت الحافلة تحمل لوحة تسجيل بوتسوانية وفقا للسلطات المحلية. ولم يتم التأكد بعد من جنسية الركاب.

BREAKING: 45 people die in a bus crash. One 8 year old survived. Bus was traveling from Botswana to Moria. Bus caught fire when it crashed and it’s believed most people perished to death. #eNCA #Easter pic.twitter.com/oRSiEsEU6J — Heidi Giokos (@HeidiGiokos) March 28, 2024

Bus crash on the N1 near Mokopane, Limpopo, has left scores dead. They were travelling from Botswana to Moria when the accident happened. pic.twitter.com/hp2nzio19O — Yusuf Abramjee (@Abramjee) March 28, 2024

ووعدت وزيرة النقل سينديسيو تشيكونغا التي زارت الموقع خلال النهار، بفتح تحقيق معمق في أسباب الحادث.

لجنوب إفريقيا واحدة من أكثر شبكات الطرقات تطورا في القارة، لكنها من بين الأسوأ أداء لناحية السلامة على الطرقات.

في وقت سابق دعا الرئيس سيريل رامابوزا شعب جنوب إفريقيا “لبذل قصارى الجهود لضمان أعياد فصح آمنة”.

واعلن في بيان قبل ساعات من وقوع الحادث “لا ينبغي أن يكون عيد الفصح فترة ننتظر فيها إحصائيات المآسي أو الإصابات على طرقاتنا”.

(أ ف ب)