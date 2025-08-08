46 بالمئة من الإسرائيليين يعارضون خطة نتنياهو لاحتلال غزة

القدس: أظهر استطلاع رأي نشرته صحيفة “معاريف” العبرية، الجمعة، معارضة 46 بالمئة من الإسرائيليين لخطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال كامل قطاع غزة.

الاستطلاع أجراه معهد “لازار” للأبحاث لصالح “معاريف” الخاصة، بين 6 و7 أغسطس/آب الجاري على عينة من 504 أشخاص تمثل البالغين في إسرائيل (يهودا وعربا)، بهامش خطأ 4.4 بالمئة.

ومساء الخميس، عرض نتنياهو باجتماع المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” “خطة تدريجية” لاحتلال قطاع غزة بالكامل، أقرها الكابينت فجر الجمعة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود.

وبحسب نتائج الاستطلاع، يعارض 46 بالمئة من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم خطة نتنياهو للاحتلال الكامل لقطاع غزة، ويفضلون خطة رئيس الأركان إيال زامير لتطويق القطاع.

وفيما أيد 32 بالمئة فقط خطة نتنياهو، لم يحسم 22 بالمئة موقفهم منها.

وذكرت تقارير نشرتها وسائل إعلام عبرية، خلال الأيام القليلة الماضية، من بينها هيئة البث الرسمية أن زامير اقترح “خطة بديلة” عن احتلال كامل قطاع غزة.

وتشمل الخطة البديلة “تطويق إضافي للقطاع وتشديد الضغط العسكري عبر عمليات مداهمة مركزة ضد بؤر حركة حماس، بهدف الحفاظ على حياة المحتجزين وعدم استنزاف الجيش”، بحسب الهيئة.

ووفق الاستطلاع، يؤيد 57 بالمئة من الإسرائيليين إبرام “صفقة شاملة” لإطلاق كافة الأسرى الإسرائيليين حتى لو كان الثمن وقف الحرب.

فيما قال 30 بالمئة إنه “يجب مواصلة الضغط العسكري واحتلال غزة حتى لو كان ذلك على حساب حياة الأسرى”، بينما لم يحسم 13 بالمئة موقفهم من ذلك.

(الأناضول)