48 في المئة من الإسرائيليين يرون أن “النصر المطلق” في غزة “ليس واقعيا”  

القدس: أظهر استطلاع نشرته هيئة البث العبرية الرسمية، الجمعة، أن 48 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن تحقيق النصر المطلق في الحرب بقطاع غزة، “ليس هدفا واقعيا”.

وقالت الهيئة إن الاستطلاع تم إجراؤه الخميس عبر شبكة الإنترنت، بالتعاون مع معهد “القنطار” (غير حكومي)، على عينة تضم 605 رجال ونساء بعمر 18 عاما فما فوق، بما في ذلك القطاع العربي.

وبحسب الاستطلاع، فإن “48 في المئة من الإسرائيليين يعتقدون أنّ هدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتحقيق النصر المطلق في قطاع غزة، ليس واقعيا، فيما يعتقد 31 بالمئة أنه واقعي، وقال 21 بالمئة إنهم لا يعرفون”.

وبحسب الاستطلاع ذاته، “أيد 49 في المئة من الإسرائيليين إبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بالصيغة الحالية التي طرحها الوسطاء، ونشرت في عدة وسائل إعلام إسرائيلية”، فيما قال 30 في المئة إنهم يعارضونها، أما الباقون فقالوا إنهم لا يعرفون.

ويتضمن المخطط الذي تتحدث عنه الهيئة الرسمية، إطلاق سراح نحو 30 محتجزا إسرائيليا مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، منهم 250 متهمون بقتل إسرائيليين، ووقف إطلاق النار، والانسحاب التدريجي من القطاع ومحور فيلادلفيا، واحتمال العودة للقتال خلال نحو 40 يوما.

وقال 50 في المئة من المستطلعة آراؤهم إنّ “نتنياهو يتصرف وفقا لدوافع واعتبارات سياسية، فيما رفض 30 في المئة منهم هذا الافتراض”.

وأظهر الاستطلاع أنّ 50 في المئة من أفراد العينة يرون بضرورة “إطلاق سراح جميع المحتجزين ووقف القتال حتى ولو كان ذلك على حساب عدم هزيمة حماس”، فيما أجاب 27 في المئة بأن “الحرب يجب أن تستمر حتى على حساب بقاء المحتجزين في الأسر”.

وعن أداء نتنياهو خلال الحرب الجارية في قطاع غزة، قال 58 في المئة من الإسرائيليين بأنه “ليس جيدا” أو “ليس جيدا على الإطلاق” مقارنة بـ 32 في المئة أجابوا بـ “جيد جدا” أو “جيد”.

(الأناضول)