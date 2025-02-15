48 قتيلا على الأقل في انهيار منجم ذهب في مالي

باماكو: قتل 48 شخصا على الأقل السبت في انهيار موقع غير مرخص له للتنقيب عن الذهب في غرب مالي على ما أفادت مصادر محلية عدة وكالة فرانس برس.

وقال مصدر في الشرطة المحلية “بلغت الحصيلة عند الساعة 18,00 اليوم (السبت) 48 قتيلا جراء الانهيار”.

وأضاف أن “بعض الضحايا سقطوا في المياه، ومن بينهم امرأة تحمل طفلها على ظهرها”.

تشهد مالي ودول أخرى في غرب إفريقيا بانتظام مثل هذه المآسي في مواقع التنقيب عن الذهب.

وقال مسؤول محلي لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إن “المأساة وقعت في بيلاي كوتو”، مؤكدا أن “الضحايا غالبيتهم من النساء”.

وقعت الحادثة في موقع مهجور كانت تديره في السابق شركة صينية. ويذهب العديد من الباحثين عن الذهب إلى المناجم المهجورة على أمل العثور على بعض من المعدن الثمين.

بدوره، أحصى أبو بكر كيتا من جمعية المنقبين عن الذهب في كينيبا، ما لا يقل عن 48 حالة وفاة في موقع التنقيب غير القانوني.

مالي من بين أفقر بلدان العالم، لكنها أيضا واحدة من أكبر منتجي الذهب في إفريقيا.

قبل عام بقليل، أدى انهيار أرضي إلى مقتل أكثر من 70 شخصا في منجم ذهب في جنوب مالي.

وفي نهاية كانون الثاني/يناير، لقي ما لا يقل عن عشرة عمال، معظمهم من النساء، مصرعهم إثر انهيار منجم ذهب في جنوب البلاد.

ويجذب الذهب مجموعات أجنبية كبيرة تعمل بموافقة السلطات، وكذلك عمالا حرفيين من جميع أنحاء المنطقة، تواجه السلطات صعوبات في السيطرة عليهم، ويخوضون مخاطر كبيرة على أمل العثور على الذهب في غياب أي وسائل حماية.

(أ ف ب)