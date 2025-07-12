5 إصابات باقتحامات إسرائيلية لمناطق متفرقة بالضفة- (فيديوهات)

رام الله: أصيب 5 فلسطينيين، السبت، بينهم 4 أشخاص بحالات اختناق وواحد جراء اعتداء بالضرب، خلال اقتحامات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن “طواقمها نقلت إلى المستشفى 4 إصابات بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز في اقتحام جيش الاحتلال مدينة طوباس (شمال)”.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” بأن جيش الاحتلال اقتحم مدينة طوباس، ثم توجه شمالاً إلى بلدة عقابا ونفذ عملية اقتحام فيها أيضا.

وفي مدينة جنين شمالي الضفة، قالت الجمعية إن طواقمها تعاملت مع إصابة لشاب نُقل إلى المستشفى إثر اعتداء بالضرب المبرح من قبل قوات جيش الاحتلال في بلدة فحمة، جنوب غرب المدينة.

أما وسط الضفة، أظهر مقطع فيديو متداول نشرته إذاعة صوت فلسطين (حكومية)، جنديًا إسرائيليًا يترجل من مركبة عسكرية ويصادر علم فلسطين من طفل كان يرفعه فوق دراجته الهوائية في أحد شوارع قرية دير قديس غرب رام الله.

ويظهر في الفيديو الطفل وهو يلهو بدراجته، قبل أن يتنحى جانبًا مع اقتراب الجيش، لكن مركبة عسكرية توقفت قربه، وترجل منها الجندي الذي عاد إلى مركبته حاملاً العلم.

وبحسب “وفا”، اقتحمت قوات الاحتلال القرية، وداهمت عددًا من المحال التجارية والمنازل، واستولت على تسجيلات الكاميرات الخاصة بها، دون تسجيل أي حالات اعتقال.

وبالتوازي مع الإبادة في قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 998 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفا آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت نحو 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.

(وكالات)