«5 إصابات خطيرة» في هجوم على صفد… وقصف قرب طبريا للمرة الأولى

بيروت -«القدس العربي: استؤنفت العمليات العسكرية لحزب الله صباح الأحد، فاستهدف موقع المرج بقذائف المدفعية، ثم نقطة تموضع لجنود العدو في موقع الراهب فتجمعًا للجنود في محيط ثكنة ميتات، فالتجهيزات التجسسية في موقع المالكية بمحلّقة انقضاضية، ما أدى إلى تدميرها إضافة إلى تجهيزات موقع رويسات العلم. وأعلن «حزب الله» أنه استهدف قاعدة “محفاه آلون” الإسرائيلية بالطائرات الانقضاضية، وهي قاعدة تجميع وتحشيد للقوات ومخازن طوارئ للفيلق الشمالي الواقعة جنوب غرب صفد. وتزامناً شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عدة على بلدات جنوبية.

وكان “حزب الله” قد شن ليل السبت ما اعتبره الإعلام الاسرائيلي أكبر هجوم بالمسيّرات على شمال فلسطين المحتلة. وانفجر عدد من المسيرات في مهبط “روش بينا” قرب صفد، واندلعت حرائق حيث أفيد عن 5 إصابات خطيرة. كما أطلقت صواريخ من لبنان في اتجاه الجليل والجولان.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية الى “أن نطاق ضربات “حزب الله” اتسع ووصل إلى منطقة جبل الجرمق وبلدات قرب طبريا للمرة الأولى.

وتسببت رشقات نارية أطلقتها قوات الاحتلال على الوزاني بإصابة الراعي رفعت يوسف الأحمد. وأغارت مسيّرة على دراجة نارية في الطيبة ما أدى إلى وقوع شهيدين للحزب. وأعلن جيش الاحتلال أنه استهدف مباني عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة العديسة.

وأمل وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت “ألا يجبرنا حزب الله وإيران على القيام بأمور تزيد احتمالات وقوع الحرب”.

وفي إطار الحرب النفسية، خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت على دفعتين في أجواء منطقتي عاليه والشوف عصراً، وسُمع الدوي في بيروت وصيدا. ومساء السبت، قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إنّ حرائق اندلعت في 5 مواقع على الأقل في الجليل الأعلى وهضبة الجولان.