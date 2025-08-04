5 سنوات على انفجار مرفأ بيروت: التحقيق يتقدم بعد العرقلة والقرار الظني يقترب

بيروت-«القدس العربي»: طغى إحياء الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت المدمّر على الأجواء الداخلية في لبنان، ولأول مرة يشعر اهالي الضحايا بأن التحقيق بدأ يتقدم بعد سنوات من العرقلة في ظل معلومات تفيد عن اقتراب صدور القرار الظني عن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي عاد في ظل العهد الجديد لاستئناف التحقيقات بعد تهديده من قبل مسؤول الارتباط والتنسيق في “«حزب الله»” وفيق صفا واتهامه بالتسييس وتعطيل عمله والادعاء عليه من قبل المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

واللافت في إحياء الذكرى هو وجود الحكومة برئيسها ووزرائها إلى جانب أهالي الضحايا هذه السنة والتعاطف الذي عبّروا عنه مع قضيتهم خلافاً لما كان يحصل في السنوات السابقة وتهرّب الحكومة من مسؤولياتها وعدم مثول المستدعين أمام التحقيق. وإذا كان رئيس الحكومة نواف سلام بكى عندما استمع لألم إحدى الأمهات التي خسرت شاباً في التفجير، فإن وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد كشفت عن خسارة والدتها في الانفجار، فيما وزير العدل عادل نصار شارك كسواه من الوزراء إضافة إلى وزير الصحة ركان ناصر الدين المسمى من قبل “«حزب الله»” الذي شوهد يمسك بالعلم اللبناني إلى جانب وزير الصناعة جو عيسى الخوري ووزير الاتصالات شارل الحاج ونائبي “القوات اللبنانية” رازي الحاج وجهاد بقرادوني.

عون: العدالة لن تموت

أما رئيس الجمهورية العماد جوزف عون فقال “في هذا اليوم الأليم، الرابع من آب، نستذكر معاً الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، تلك الجريمة الكبرى التي هزت ضمير الأمة والعالم وأودت بحياة أكثر من مئتي شهيد، وجرحت آلاف الأبرياء، ودمرت أحياءً كاملة من عاصمتنا الحبيبة”. واشار إلى “إننا اليوم، وبعد مرور خمس سنوات على هذه الفاجعة، نقف أمام أرواح الشهداء وأمام الجرحى وعائلاتهم، وأمام كل اللبنانيين، لنؤكد أن العدالة لن تموت، وأن الحساب آت لا محالة”، مضيفاً “لقد عاهدت الشعب اللبناني منذ توليت مسؤولياتي الدستورية على أن تكون محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى أولوية قصوى، وألا يفلت من العقاب كل من تسبب بإهماله أو تقصيره أو فساده في هذه الكارثة الإنسانية”.

وأكد رئيس الجمهورية “أن الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع دون تمييز. إننا نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم”. وتابع “أقول لعائلات الشهداء والجرحى: إن دماء أحبائكم لن تذهب سدى، وآلامكم لن تبقى بلا جواب. العدالة قادمة، والحساب آت، وهذا وعد قطعته على نفسي أمام الله والوطن”.

وختم “في هذا اليوم الحزين، نتذكر أيضاً التضامن الرائع الذي أظهره شعبنا العظيم، والروح الوطنية التي تجلت في أحلك الساعات حين هبّ الكثيرون يداً بيد لإسعاف المصابين ورفع الانقاض والعناية بالذين صارت بيوتهم ركاماً ومن ثمّ رفع آثار هذه الكارثة الكبرى. ان هذه الروح التضامنية نفسها ستقودنا إلى تحقيق العدالة وإعادة بناء وطننا على أسس العدل والشفافية والمساءلة”. وتعبيراً عن الحداد، تم تنكيس العلم اللبناني فوق القصر الجمهوري في بعبدا، حدادًا على أرواح الضحايا، والتزامًا بمذكرة إعلان الحداد الرسمي في لبنان.

تجمع أمام المرفأ

وللمناسبة، انطلقت تظاهرتان في اتجاه تمثال المغترب امام مرفأ بيروت إحداها من مقر فوج إطفاء بيروت الذي سقط له 10 شهداء خلال عملية إخماد النيران في العنبر الرقم 12، والأخرى من ساحة الشهداء حيث رفع المشاركون صور ضحاياهم ولافتات تطالب بالمحاسبة وعدم المساومة وببيروت منزوعة السلاح فوراً على وقع نشيد “وحياة اللي راحوا يا رفيق اللي استشهد”. ولدى الوصول إلى أمام المرفأ تمت تلاوة أسماء الضحايا وصورهم على شاشة كبرى، وألقيت كلمات شددت على إحقاق العدالة وتم الوقوف دقيقة صمت عند الساعة 6.7 عصراً توقيت وقوع الانفجار.

وانتقدت المتحدثة باسم اهالي الضحايا سيسيل روكز “المماطلة في كشف الحقيقة بعد وعد الوزير محمد فهمي بـ5 أيام”، وشملت بالانتقاد المدعي العام غسان عويدات وصهره النائب غازي زعيتر، وقال “أنت لست ممثلاً للحق العام، تغيبت عن حضور الجلسات أنت وصهرك، ما أوقحك، بترشحك إلى المجلس الدستوري، ونطالب النواب والوزراء ألا يوصلوا هكذا أشخاص فاسدين”. وتوجهت إلى العهد الجديد والحكومة بالترحيب بمواقفهم وتصريحاتهم، مضيفة “العبرة في التنفيذ وبسيف العدالة القاطع وليس بالدبلوماسية”.

ورحّب شقيق أحد الضحايا وليم نون مشاركة وزير الصحة التابع لـ”«حزب الله»”، لكنه تمنى عدم رؤية وفيق صفا يهدد القضاء، وتمنى من رئيس مجلس النواب نبيه بري الوقوف إلى جانب العدالة، مهاجماً القاضي زاهر حمادة الذي أوقف اهالي الضحايا. وأمل من المحقق العدلي “عدم إصدار قرار ظني سخيف وإلا سترانا على باب بيتك”. ومع حلول الذكرى، تجددت مواقف وتصريحات المسؤولين، التي تراوحت بين الدعوات لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة وتقديم التعازي.

وكتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري على منصة “إكس”: “النسيان يمحو الأثر من الذاكرة، أما الغفران فيمسح الألم من القلب. العدالة وحدها تؤسس لوطن لا يُبنى على نسيان دون غفران. ولا غفران دون كشف للحقيقة”.

ورأى وزير الطاقة والمياه جو الصدي أن “إنفجار 4 آب جريمة بحق الإنسانية وعرقلة التحقيقات لسنوات جريمة أفظع…”، وقال “كشف الحقيقة ومحاكمة المجرمين ضرورة وطنية ليس فقط وفاء لارواح الضحايا والشهداء واوجاع المصابين وعذبات اهلهم، بل لأجل تعزيز الإيمان بلبنان ومستقبل ابنائنا”.

جنبلاط: المضي في التحقيق

وكتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط على “إكس”: “4 آب ليس ذكرى بل عبرة لكي ندرك قيمة وضرورة أن تكون الدولة قادرة سيدة قرارها بمؤسسات فاعلة تولي حياة اللبنانيين المسؤولية الكاملة”. وأكد “أن المطلوب المضي في التحقيق حتى خواتيمه ومنح العدالة مسارها الطبيعي إكرامًا للحقيقة ولأرواح الشهداء وآلام الجرحى والعائلات والمتضررين”.

وكتب النائب فؤاد مخزومي على منصة “أكس”: “خمسة أعوام مرّت على فاجعة انفجار مرفأ بيروت، وحتى الآن لم يتم تحقيق أي تقدّم لكشف الحقيقة التي طال انتظارها. آن الأوان لصدور القرار الاتهامي، وإحالة الملف إلى المجلس العدلي للمحاكمة، وكشف الجناة ومعاقبتهم. فنحن أمام فرصة جدّية ليُكمل القضاء اللبناني عمله، ويتجاوز كل أشكال الترهيب التي مُورست لمنع ظهور الحقيقة. نقف إلى جانب أهالي ضحايا وجرحى تفجير المرفأ، ونتعهّد، من موقعنا النيابي، بأن نُلاحق هذه القضية التي تعني بيروت وكل لبنان، حتى تحقيق العدالة”.

وقال النائب ميشال معوض: “5 سنوات على جريمة 4 آب… الحقيقة لا تزال غائبة، والعدالة منقوصة، والمحاسبة مفقودة. لكن هذه السنة، ولأول مرة، بدأ الرجاء يتحقق. 4 آب كُرّس يومًا وطنيًا. التحقيق، رغم سنوات العرقلة، بات يتقدم. والإهراءات صُنّفت رسميًا مبنى تاريخيًا في خطوة رمزية، لكنها تعني الكثير: الذاكرة باقية، ولن تُمحى بعد اليوم مستمرون في النضال، يدًا بيد مع أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت لن نمل، ولن نكل سننتصر للحقيقة، والعدالة ستتحقق”. وختم “4 آب مش مجرد ذكرى… 4 آب قضية وطن”.

الجميل: هيمنة الدويلة

وكتب النائب نديم الجميّل عبر منصة “إكس”: “خمس سنوات من تضليل التحقيق، حصار القضاء، وتهديد القضاة. اليوم، وبعد أن تحررت الدولة جزئيًا من هيمنة الدويلة، آن الأوان لإصدار القرار الاتهامي، وعلى الأجهزة الأمنية أن تتحمل مسؤولياتها”، وأضاف “أنصاف الحلول لم تعد تنفع… فإما قضاء ودولة، أو القضاء على أمل قيام دولة”.

وقال النائب جورج عقيص “5 سنوات على انفجار المرفأ والحقيقة لا تزال مجهولة، والعدالة لا تزال معلّقة. أعرف القليل عن مجريات التحقيق، والكثير عن وجع الأهالي وغضبهم. إذا أردنا أن نقيم القضاء الناجز في لبنان علينا ان نستكمل اركانه الثلاثة: بعد القانون والتشكيلات، فلينته التحقيق ولتظهر الحقيقة”.

وكتب رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية: “نعيد التأكيد اليوم وبعد مرور خمس سنوات على انفجار مرفأ بيروت الذي أحدث جرحاً كبيراً وأدمى الوطن على المطالبة بالعدالة المحقة إنصافاً لأهالي الضحايا ولبيروت”.

كما عبّرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت في بيان، عن تضامنها مع جميع المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وقالت: “بعد مرور خمس سنوات، لا تزال المأساة تتفاقم مع الغياب الفادح للعدالة. فالضحايا، والناجون، وعائلاتهم، يستحقون المحاسبة الكاملة. ويستحقونها الآن”. وفيما رحّبت بالزخم الأخير في مسار التحقيق، وبالخطوات الإيجابية نحو تعزيز مؤسسات الدولة، أكدت “ضرورة أن تفعل الحكومة كل ما يلزم لتسريع الإجراءات القضائية المرتبطة بالانفجار”.

السفارات لكشف الحقيقة

وكتبت السفارة الأمريكية في لبنان على حسابها على منصة “إكس”: “مرّت 5 سنوات على الانفجار المأساوي لمرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وشرّد الآلاف. نقف إلى جانب شعب لبنان في مطالبته بالمحاسبة. لبنان يستحق نظاماً قضائياً مستقلاً ومحايداً يحقق العدالة للضحايا، وليس الحماية للنخبة”. واضاف “الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في التزامها بالوصول إلى لبنان مستقر ومزدهر وسيادي يحققه شعبه، وليس قوى خارجية”.

أما السفارة البريطانية في لبنان، فأشار إلى تنكيس العلم البريطاني إحياءً للذكرى وذلك عند الساعة 6:07 مساءً، توقيت وقوع الكارثة. وجاء في بيانها: “نُنكّس علمنا اليوم حدادًا على مأساة انفجار مرفأ بيروت. عائلات الضحايا تستحق العدالة والمساءلة والحقيقة. تواصل المملكة المتحدة دعوتها إلى تحقيق شفاف وسريع يُفضي إلى محاسبة المسؤولين”.

وأعلنت السفارة الفرنسية في لبنان أنه “بعد مرور خمس سنوات على انفجار 4 آب، تشيد فرنسا بالجهود المبذولة لكشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة للضحايا وكل من أصابته هذه الفاجعة. وكما أكدت السلطات اللبنانية، فإن وضع حد للإفلات من العقاب يُعد أمرًا أساسيًا من أجل نهوض لبنان. فمن دون عدالة، لا قيام لدولة القانون”.

تشكيك بالمحقق العدلي

في غضون ذلك، واصل أحد أهالي الضحايا القريب من “«حزب الله»” إبراهيم حطيط التشكيك في المحقق العدلي وطرح أسئلة عن سبب عدم استدعاء البعض إلى التحقيق، سائلاً “مَن سمح بإدخال باخرة النيترات؟ الجواب البحرية الألمانية التابعة لقوات “اليونيفيل”. مَن سمح برسو الباخرة في المرفأ؟ الجواب بحرية مخابرات الجيش اللبناني”، كما سمّى ريمون خوري من الجمارك وقاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف، سائلاً “من علم بالنيترات وخطورتها وقال إنه لا يحتاجها واقترح بيعها؟ الجواب قيادة الجيش”.