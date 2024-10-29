سياسة | عربي

15 شهيدا على الأقل في غارات إسرائيلية على بلدتي الصرفند و”حارة صيدا” جنوبي لبنان- (فيديو)

29 - أكتوبر - 2024

بيروت: استُشهد ثمانية أشخاص على الأقل، مساء الثلاثاء، في غارة إسرائيلية على بلدة الصرفند القريبة من صيدا في جنوب لبنان على ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة إن “غارة العدو الإسرائيلي على الصرفند هذا المساء أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ثمانية أشخاص وإصابة واحد وعشرين آخرين بجروح” مشيرة إلى أن “أعمال رفع الانقاض لا تزال مستمرة.

وأفاد رئيس بلدية الصرفند في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أن 10 أشخاص على الأقل، معظمهم من الأطفال والنساء، استُشهدوا في غارة إسرائيلية على البلدة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، استُشهد 5 أشخاص على الأقلّ وأصيب 33 بجروح في غارة اسرائيلية استهدفت بلدة قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان بعد يومين على غارة على هذه المنطقة التي بقيت إلى حدّ كبير بمنأى عن الضربات منذ بدء التصعيد بين حزب الله واسرائيل.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن “غارة العدو الإسرائيلي على حارة صيدا هذا المساء أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة وثلاثين آخرين بجروح”، مضيفة أن أعمال رفع الأنقاض لا تزال مستمرة.

وقال شهود عيان إن الغارة الإسرائيلية أدت إلى أضرار جسيمة في أحد المباني وفرق الإسعاف تعمل على انتشال الشهداء الجرحى.

(أ ف ب)

