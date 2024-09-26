5 شهداء في غارات إسرائيلية على قطاع غزة فجر اليوم

غزة: استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، في قصف شنّه الطيران الحربي الإسرائيلي على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأفادت الوكالة بأنه “تم انتشال جثمان شهيد وعدد من الجرحى، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة كلّاب وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع”، مضيفة أنه جرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة.

ونقلت عن مصادر طبية أن قصفاً آخر استهدف منزلاً في منطقة الضابطة الجمركية شرق مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، بالإضافة إلى عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وذكرت “وفا” أن “طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثمان شهيدة و9 إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً في شارع اليفاوية بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة السحار في بلدة جباليا، وجرى نقلهم جميعاً إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في المخيم”.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد ضحايا الحرب المستمرة، منذ 7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 41495 شهيداً، وأكثر من 96 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

(د ب أ)