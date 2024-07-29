5 شهداء في قصف إسرائيلي على محيط مدرسة الفردوس برفح وإصابات في كنيسة “الروم الأرثوذوكس” وسط غزة- (فيديوهات)

غزة: استشهد خمسة مواطنين، اليوم الاثنين، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن مسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني انتشلوا جثامين 5 شهداء من محيط مدرسة الفردوس غرب مدينة رفح، جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين.

وأفادت بوصول 4 مصابين إلى المستشفى المعمداني إثر غارة على منزل بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة وسط القطاع.

وانتشل مسعفون فلسطينيون جثامين شهداء من شرق مدينة خان يونس.

وأفادت تقارير محلية بوصول شهداء إلى مجمع ناصر الطبي.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني في غزة عن وقوع إصابات في كنيسة الروم الأرثوذوكس في محيط المستشفى المعمداني وسط غزة إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,363 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 90,923 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

شاهد .. لحظة نسف جيش الاحتلال مدرسة في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس. pic.twitter.com/1zA7BXILaa — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 29, 2024