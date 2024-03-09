5 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل في جنوب لبنان- (فيديو)

بيروت: استُشهد خمسة أشخاص على الأقل، بينهم أربعة من عائلة واحدة، السبت، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية إن “الغارة على المنزل في حي العين وسط خربة سلم، ذهبت ضحيتها عائلة نازحة مكونة من 4 أشخاص من بلدة بليدا، وجرح أكثر من 9 آخرين”. ودمرت الغارة المنزل برمته وسببت أضرارا في البيوت المجاورة له، بحسب الوكالة.
عاجل| تغطية صحفية: ارتقاء 5 لبنانيين وعدة إصابات؛ جراء تدمير طيران الاحـــتلال منزلاً في خربة سلم جنوب لبنان. pic.twitter.com/flFVEcnWZV
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 9, 2024
(أ ف ب)
رحم الله شهداء لبنان وأسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة.
كان على حزب الله ان يدخل معركة طوفان الاقصى بكل قوته من بدايتها بدلا من إتاحة المجال للعدو للاستفراد بالمقاومة في فلسطين وفي لبنان كل على حدة.
كل الكيان يعيش حالة حرب ولم يحقق العدو اياً من أهدافه المعلنة واذا انتهت معركة رفح المتوقعة بدون تحقيق اي من هذه الأهداف فسوف يشن الكيان حربا شاملة لا مفر منها على لبنان للقضاء على التهديد المزمن لحزب الله.
لا نعلم مدى الضرر او التآكل الذي اصاب عدد وعتاد حزب الله، فالله اعلم والحزب اعلم.
نرجو ان تكون قدرات الحزب بخير واذا كان هذا هو الحال فعلى الحزب اخذ زمام المبادرة فورا وغزو شمال الكيان والالتحام من مسافة تحت الصفر مع العدو فلم يفت الوقت بعد،
سيأتي الانتقام السريع من حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد 🇵🇸🤕☝️🔥🚀🚀🚀🚀🚀
إذا فشلت الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية الحالية في فرض منطقة عازلة، فمن المرجح أن تصعّد تل أبيب بشنّ هجمات أكبر على بنية حزب الله التحتية العسكرية لزيادة الضغط المسلّط على الجماعة المسلحة، بما في ذلك باعتماد الغارات البرية المستمرة وتوجيه ضربات أعمق خارج المنطقة الحدودية الجنوبية. ومن المرجح أن يشمل سيناريو التصعيد هذا المزيد من المدفعية والدبابات والقوة الجوية ضد مواقع حزب الله الراسخة، مع احتمال شن قوات العمليات الخاصة غارات محدودة على المدى القصير، ولكنه لن يشمل إرسال قوات حاشدة داخل الأراضي اللبنانية.
حزب الله ليس حرا باتخاذ قرار حرب يشمل كامل التراب اللبناني ؟ ايران تدرك معنى حرب بين حزب الله والعدو ، لذا يعمل على عدم. التصعيد ،،لان ذلك قد يجبر ايران على التدخل وبالتالي بالمقابل التدخل الأمريكي بكل ثقله ليس من مصلحة ايران ؟ ان الابتعاد عن المستنقع. الفلسطيني في غزه مطلب لبناني بكامل اطيافه موارنه وسنه وشيعه ودروز وغيرهم لإن ليس بمقدور لبنان وحده تحمل عبء المواجهة مع العدو والذي يتمتع بتفوق جوي كبير ساحق ؟