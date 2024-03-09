5 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل في جنوب لبنان- (فيديو)

بيروت: استُشهد خمسة أشخاص على الأقل، بينهم أربعة من عائلة واحدة، السبت، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية إن “الغارة على المنزل في حي العين وسط خربة سلم، ذهبت ضحيتها عائلة نازحة مكونة من 4 أشخاص من بلدة بليدا، وجرح أكثر من 9 آخرين”. ودمرت الغارة المنزل برمته وسببت أضرارا في البيوت المجاورة له، بحسب الوكالة.

عاجل| تغطية صحفية: ارتقاء 5 لبنانيين وعدة إصابات؛ جراء تدمير طيران الاحـــتلال منزلاً في خربة سلم جنوب لبنان. pic.twitter.com/flFVEcnWZV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 9, 2024

(أ ف ب)