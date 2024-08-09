5 شهداء في قصف إسرائيلي على منطقة صنفتها “آمنة” جنوبي قطاع غزة 

غزة: استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب آخرون بجراح مختلفة، الجمعة، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، يصنفها جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنها “منطقة إنسانية آمنة”.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة عدد آخر في غارة إسرائيلية في منطقة المواصي غربي خان يونس.

فيما قال شهود عيان، إن الغارة استهدفت مجموعة من المدنيين بينهم طفلان كانوا يستظلون بحائط مركز لتحفيظ القرآن يتبع لوزارة الأوقاف في منطقة المواصي.

وأضاف الشهود، أن المكان المستهدف “مليء بالنازحين وخيامهم”.

وأوضحوا أن المنطقة المستهدفة تأتي ضمن المناطق الإنسانية الآمنة التي حددها جيش الاحتلال، ودعا المواطنين للتوجه إليها.

وتفتقر هذه المنطقة التي يزعم جيش الاحتلال أنها “إنسانية آمنة” ويجبر الفلسطينيين على التوجه إليها، إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية فضلا عن اكتظاظها بالنازحين.

ومع صدور أوامر الإخلاء وإعلان جيش الاحتلال، صباح الجمعة، عن عملية عسكرية في خان يونس شهدت مناطق شرق وجنوب المدينة، حركة نزوح كبيرة باتجاه المناطق الغربية وسط قطاع غزة.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية المكثفة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس منذ أيام.

ووفق آخر إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي، فإن عدد النازحين في قطاع غزة بلغ نحو مليوني فلسطيني، بينهم 1.7 مليون يعيشون في منطقة المواصي بظروف معيشية مروعة، وفق بيان سابق لمنظمة المساعدة الإنسانية الدولية “أوكسفام”.

وبدعم أمريكي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)



