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5 شهداء في قصف إسرائيلي عنيف على مخيم المغازي ومنطقة المواصي في قطاع غزة- (فيديو)  

14 - نوفمبر - 2024

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غزة: استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون ، ليلة الأربعاء/ الخميس، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة في قصف الاحتلال خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكانت قوات الاحتلال قد شنت غارتين على المنطقة في وقت سابق، الأربعاء، ما أسفر عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرين، وفقا للمصادر الطبية.

والمواصي منطقة رملية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية، يعيش فيها نحو 1.7 مليون مواطن أجبرهم الاحتلال الإسرائيلي على النزوح باتجاهها قسرا تحت ضغط القصف والنيران، إذ وصل إليها معظمهم إبان الاجتياح البري لمدينة رفح جنوب القطاع خلال مايو/ أيار الماضي، وزعم الاحتلال أنه “منطقة آمنة”، في الوقت الذي ارتكب فيه العديد من المجازر باستهدافه لخيام النازحين في المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,712 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,258 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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