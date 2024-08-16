5 شهداء في قصف جوي إسرائيلي على مدينة غزة- (فيديوهات)

غزة: قتلت مسيرات إسرائيلية، مساء الجمعة، 5 مدنيين فلسطينيين وأصابت آخرين بمدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على مناطق وسط القطاع أوقع عددا إضافيا من الإصابات بصفوف نازحين قسرا.

وقال متحدث جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة محمود بصل، في بيان إن “3 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف شنته مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وأشار بصل كذلك إلى إصابة عدد (لم يحدده) من الفلسطينيين باستهداف شنته مسيرة إسرائيلية منزل يعود لعائلة “حسين” بمنطقة مربع الفاروق بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأضاف أن مسيرة إسرائيلية أخرى استهدفت شقة سكنية بعمارة “مهنا” الواقعة في منطقة المغربي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، دون وقوع اصابات.

فيما أفاد مصدر طبي فلسطيني بارتقاء “شهيدين إثر قصف مسيرة إسرائيلية لشقة تعود لعائلة ماضي في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة”.

المحافظة الوسطى

وفي المحافظة الوسطى بالقطاع، كثفت إسرائيل من قصفها المدفعي على المناطق الشرقية بمدينة دير البلح ومخيم البريج، بالتزامن مع حركة نزوح قسري للمواطنين بعد أوامر إخلاء إسرائيلية جديدة؛ ما أسفر عن إصابة عدد (غير محدد) من النازحين، وفق شهود عيان.

وأوضح الشهود أن عددا من قذائف مدفعية سقطت جنوب أبراج القسطل السكنية ومحيط مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” شرق دير البلح، دون أن يتضح على الفور ما إذا سقط جراء ذلك ضحايا.

وأضافوا أن آليات عسكرية تقدمت بشكل محدود بمنطقة مكب النفايات شرق مدينة دير البلح، وفتح الجنود على متنها نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه منازل المواطنين وأراضيهم الزراعية، دون تقديم تفاصيل أخرى بالخصوص.

مخيم النصيرات

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، قالت مصادر طبية لمراسل الأناضول إن “4 مدنيين فلسطينيين أصيبوا جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر عددا من المواطنين”.

خان يونس

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، أُصيب عدد (لم يُحدد على الفور) من المواطنين جراء قصف شنته مسيرة إسرائيلية على منزل يعود لعائلة “العقاد” بمنطقة قاع القرين شرق المدينة.

وفي خان يونس كذلك، قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدات “عبسان الجديدة” و”بني سهيلا” و”القرارة”، تزامنا مع تواصل نزوح الأهالي من تلك المناطق، دون أن يتبين على الفور حصيلة هذا القصف.

"لسا حاطين الأكل بدنا نتغدّى وصار القصف".. طفل ينزح حاملاً طبق الطعام الذي لم تتناوله عائلته بعد، بسبب قصف طائرات الاحتلال في خانيونس جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/hzkFSnGdJE — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 16, 2024

وصباح الجمعة، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بالإخلاء الفوري طالت سكان شرقي مدينة دير البلح، وبلدة القرارة ومدينة حمد وأحياء الجلاء والنصر شمال مدينة خان يونس، وأجزاء من منطقة المواصي الذي ادعى سابقا أنها آمنة غربي خان يونس، مهددًا ببدء عملية عسكرية فيها.

وجاء ذلك في مناشير ورقية ألقتها الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وتعد هذه أول أوامر إخلاء إسرائيلية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

رفح

أما في مدينة رفح (جنوب)، فتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثماني شخصين من شارع الشاكوش شمالي المدينة، إضافة إلى جثمان لشخص ثالث من وسط المدينة، حسب مصدر في الدفاع المدني للأناضول.

وأوضح المصدر أن الأشخاص الثلاثة قتلوا جراء هجمات إسرائيلية سابقة.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

دبابات الاحتلال تتوغل وتقصف بشكل مكثف شرق دير البلح وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/hPi944mv3j — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 16, 2024

(الأناضول)