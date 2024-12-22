5 شهداء وعشرات الجرحى في قصف عنيف للاحتلال الإسرائيلي استهدف خيام النازحين غرب خان يونس- (فيديوهات وصور)

غزة: ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الأحد/ الإثنين،، مجزرة جديدة في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي عدة خيام للنازحين بالقرب من المستشفى البريطاني، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وفق حصيلة غير نهائية.

طفلة استـ.ـشهدت في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع pic.twitter.com/wCOfKMzssL — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 22, 2024

وأفاد شهود عيان بأن القصف تسبب في اشتعال حرائق ضخمة في الخيام التي كانت تؤوي عائلات نازحة، وسط صراخ واستغاثة السكان.

شـ.ـهدlء من عائلة “أبو عيدة” ارتقوا في قصف الاحتلال على مشروع بيت لاهيا شمال غزة pic.twitter.com/Hx0Rwr7Ii6 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 22, 2024

وأكد الشهود أن المشهد كان مأساويًا، حيث انتشرت الجثث والجرحى في المكان، بينما واجهت طواقم الإنقاذ صعوبة كبيرة في الوصول إلى الضحايا نتيجة اشتعال النيران وكثافة القصف، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

اشتعال النيران في خيام نازحين؛ جراء قصف الاحتلال غرب خانيونس جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/jJitmKhEDn — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 22, 2024

ووصف الشهود ما حدث بأنه مجزرة حقيقية، مشيرين إلى أن أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات خطيرة، فضلًا عن تعذر وصول فرق الإسعاف لبعض المناطق بفعل استمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث أسفرت الغارات عن استشهاد أكثر من 45,259 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 107,627 آخرين، في حصيلة غير نهائية. ولا تزال آلاف الجثث تحت الأنقاض وفي الشوارع، بينما تُمنع طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم بسبب كثافة النيران الإسرائيلية.