سياسة | عربي | فلسطين

5 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل غرب مدينة غزة- (فيديو)

16 - أكتوبر - 2024

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غزة: استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، ليلة الأربعاء/ الخميس، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة “الحلو” في شارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما قصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة صالح مقابل بركة أبو راشد من الجهة الغربية في مخيم جباليا شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,409 مواطنين، وإصابة 99,153 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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