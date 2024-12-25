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10 شهداء بينهم 5 صحافيين في قصف إسرائيلي على غزة- (فيديوهات)

25 - ديسمبر - 2024

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غزة: استشهد 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب 20 آخرون مساء الأربعاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا بحي الزيتون في مدينة غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن طيران الاحتلال قصف منزلا لعائلة دلول بحي الزيتون في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين، وإصابة 20 آخرين.

واستشهد 5 صحافيين، فجر الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة بث متواجدة أمام مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقال مصدر طبي إن “طائرة إسرائيلية قصفت سيارة بث متواجدة أمام البوابة الجنوبية لمستشفى العودة، ما أدى إلى مقتل 5 صحافيين كانوا بداخلها واشتعال النيران فيها”.
وأضاف المصدر أن “جثامين الصحافيين الشهداء انتشلت من داخل السيارة المحترقة وكانت متفحمة”.
وأفاد بأن “الغارة الإسرائيلية تسببت بحالة من الذعر للمرضى والجرحى والكوادر الطبية داخل المستشفى”.
من جهته قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، إن “عدد الشهداء الصحافيين ارتفع إلى 201 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد استشهاد كوكبة من الزملاء الصحافيين العاملين في قناة القدس اليوم الفضائية”.
وأوضح أن “الصحافيين الشهداء هم: فيصل أبو القمصان مراسل صحافي، وأيمن الجدي مصور صحافي، وإبراهيم الشيخ علي ومحمد اللدعة، وفادي حسونة وثلاثتهم يعملون صحافيين في القناة”.
وأفادت وكالة “وفا” بأن الصحافي أيمن الجدي وصل للمستشفى برفقة زوجته التي كانت على وشك ولادة طفلهما الأول، إلا أنه استغل ساعات الانتظار للاطمئنان على زملائه الذين كانوا عند باب المستشفى في عربة للبث التلفزيوني، قبل أن يتم استهدافهم.

كما أصيب 10 مواطنين في قصف الاحتلال شقة سكنية بمنطقة أبو إسكندر في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

وكانت مصادر طبية أعلنت اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 45.361 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 107.803 جرحى منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

(وكالات)

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