5 عمليات إطلاق نار في الضفة.. والاحتلال يغلق الحواجز العسكرية في محيط نابلس وبيت لحم

نابلس-القدس-بيت لحم-أريحا/ “القدس العربي”:

نفذ مقاومون فلسطينيون في مدن متفرقة في الضفة الغربية خمس عمليات إطلاق نار، فيما ادعى الاحتلال محاولة شاب تنفيذ عملية طعن على حاجز عسكري، وسط عملية إغلاق وتعزيز الحصار على الحواجز في كل من نابلس وبيت لحم.

وفي التفاصيل، تعرضت مركبة للمستوطنين إلى عملية إطلاق نار من مركبة مسرعة في منطقة غور الأردن.

وبحسب مصادر عبرية، فإن قوات الاحتلال أجرت عمليات تمشيط في غور الأردن، بعد ورود بلاغ عن سماع إطلاق نار في المنطقة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أضرار أو إصابات.

وبينت أنه خلال عمليات المسح، عثرت القوات على فوارغ رصاص.

وسبق ذلك، أن أصيب جيب عسكري إسرائيلي، بالرصاص بفعل إطلاق مقاومين النار باتجاه قوة من جيش الاحتلال شمال شرقي جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في حدث هو الثاني منذ الصباح، حيث استهدفت عملية إطلاق نار حاجزا عسكريا عند بلدة دير شرف قضاء نابلس.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مسلحين أطلقوا النار باتجاه دورية عسكرية قرب كيبوتس “ميراف”، المقام على أراضي بلدة جلبون.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن الجيب العسكري أصيب بأضرار جراء إطلاق النار، دون وقوع إصابات بين الجنود، لافتا إلى أن قوات الاحتلال بدأت ملاحقة منفذي عملية إطلاق النار.

وكانت “كتيبة الفجر- شباب الثأر والتحرير” قد تبنت عملية إطلاق النار التي استهدفت جنود الاحتلال في دير شرف.

وشهد محيط الحاجز استنفارا لقوات الاحتلال، في وقت وصلت مركبات إسعاف إسرائيلية للمكان.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا خانقا على مداخل مدينة نابلس حيث أغلقت دوار دير شرف بالكامل، وكذلك حواجز صرة وحوارة والمربعة في محيط نابلس، ومنعت المركبات من المرور، كذلك حاجز الـ 17 العسكري شمالا بكلا الاتجاهين ما أدى لأزمة مرورية خانقة ولتشكل طوابير طويلة من المركبات.

إلى ذلك، نصبت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، حواجز عسكرية عند مداخل محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت الحواجز العسكرية وسط إجراءات أمنية مكثفة، وأوقفت مركبات الفلسطينيين ودققت في هوياتهم، ما أدى إلى حدوث أزمة في المكان.

وفي نابلس، تصدى أهالي بلدة قصرة جنوب نابلس لهجوم شنه مستوطنون على البلدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين من بؤرة “يش كودش” المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا الجهة الشرقية الجنوبية للبلدة، وقد تصدى لهم الأهالي وسط اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي القدس، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص على شاب عند حاجز مزموريا، بدعوى إشهار سكين على الجنود، وفقًا لإذاعة الجيش.

وأظهر مقطع فيديو الشاب مصابًا وعلى قيد الحياة، في اللحظات الأولى بعد إطلاق النار عليه، ولم يتضح مصيره أو هويته بعد ذلك. بينما قال الجيش إنه لم تقع إصابات بين جنوده.

ووقع الحدث عند حاجز “مزموريا” الفاصل بين بيت لحم والقدس.

ونشرت مصادر إسرائيلية صورة لسكين قالت إنه كان بحوزة الشاب الجريح. كما أظهرت صورة الشاب مصابًا برصاصة في الفخذ وقد نزف بشكل كبير في الموقع دون تقديم العلاج له.

وفي سياق متصل، دعت شرطة الاحتلال، الإسرائيليين لحمل السلاح خلال فترة الأعياد وذلك في ظل تعاظم الإنذارات لوقوع عمليات.

ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية أن الشرطة دعت كل من يمتلك رخصة سلاح لحمله خلال الأعياد، حيث وصل شرطة الاحتلال أكثر من 70 انذاراً بتنفيذ عمليات.

وفي سياق آخر، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلين في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم حج محمد، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية اقتحمت القرية، وهدمت منزلين أحدهما قيد الإنشاء تعود ملكيته للمواطنة سمر حج محمد، والآخر مأهول للمواطن ياسر أبو الكباش.

وفي أريحا، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا قيد الإنشاء في قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت الجقتلك وهدمت منزلا قيد الإنشاء يعود للمواطن عبد الرحيم بني عودة بحجة البناء دون ترخيص.