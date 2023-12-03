5 قتلى من الحشد الشعبي بقصف على شمال كركوك بعد استئناف الفصائل عملياتها

بغداد ـ «القدس العربي»: قالت ثلاثة مصادر أمنية عراقية ، لـ”رويترز” إن ما يُشتبه بأنها ضربة جوية أمريكية أوقعت خمسة قتلى من أعضاء جماعة مسلحة عراقية موالية لإيران في منطقة واقعة إلى الشمال من كركوك، وذلك خلال استعدادهم لإطلاق صواريخ على قوات أمريكية في العراق.

وطبقاً لمصادر محلية فإن “ضربة جوية استهدفت قوّة تابعة للحشد الشعبي في أطراف قضاء الدبس التابع لمحافظة كركوك” أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، مبينة أن “المعلومات الأولية تشير إلى سقوط 5 ضحايا جراء الاستهداف”.

وأفادت تقارير صحافية بأن القوّة المستهدفة تابعة لحركة “النجباء” بزعامة أكرم الكعبي، والتي تنتشر أيضاً ضمن لواء 40 المنضوي في “الحشد”.

وفي وقت سابق من مساء أمس، أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، استهداف قاعدة أمريكية شمال شرق سوريا بـ”رشقة صاروخية”.

وقالت في بيان للمقاومة ذكر أنه “رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة ، استهدف مجاهدونا، قاعدة الاحتلال الأمريكي (خراب الجير) شمال شرق سوريا، برشقة صاروخية كبيرة ، وأصابت أهدافها بشكل مباشر”.

كما أعلنت قبل ذلك استهداف قاعدة تضم جنوداً أمريكان في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، تزامناً مع انتهاء الهدّنة في غزّة وزيارة رسمية يُجريها رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إلى العاصمة بغداد، بهدف بحث العلاقات العسكرية بين البلدين، فضلاً عن ملف ضبّط الحدود المشتركة.

وأعلنت الفصائل العراقية في بيان صحافي مقتضب أصدرته في ساعة مبكّرة من فجر أمس، إن مقاتليها استهدفوا “قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار أربيل، بطائرة مسيرة ، أصابت هدفها بشكل مباشر”.

في الأثناء، وجّه القيادي في حزب الدعوة الإسلامية، ورئيس مؤسسة “الأبرار الثقافية”، رجل الدين الشيعي عامر الكفيشي الكعبي، رسالة إلى المقاومة الفلسطينية، حثّهم فيها على مواصلة استهداف الكيان الصهيوني، مُندّداً في الوقت عينه بخرق الإسرائيليين الهدنة في غزّة.

وقال، في بيان صحافي: “أيها المقاومون المسلمون الأحرار في أرض فلسطين شددوا من ضرباتكم الماحقة في عقر الكيان الصهيوني الغاصب، وألحقوا فيهم كما فعلتم الهزائم تلو الهزائم بإذن الله تعالى”.

واعتبر أن “نقض العهود والمواثيق ديدن اليهود الأشرار في كل زمان ومكان، فمصيرهم أن يكونوا في الشتات”، مبيناً أن “قرار نقضهم الهدنة الإنسانية ومعاودتهم للقتل والتدمير، قرار صهيوني أمريكي واضح بمساندة بعض حكام العرب والمسلمين الخونة وسكوت حكام دول العالم الأخرى؛ لأجل إعادة هيبة دويلة إسرائيل التي سقطت تحت أقدام المقاومين البسلاء”.

وزاد: “معكم جميع المسلمين والأحرار في العالم. لا مع عدوكم، إن شاء الله تعالى يكون النصر حليفكم، وترتفع راية الإسلام العزيز في أرض فلسطين كلها، وتزول دويلة الاحتلال اللقيطة، وتخسأ أمريكا وحلفاؤها من الأوغاد الظالمين”. كذلك، دعا زعيم تحالف “قوى الدولة الوطنية”، عمار الحكيم، إلى وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني المحاصر، وإعادة إعمار غزّة.

وأكد خلال نشاط حزبي أقامه في العاصمة بغداد، ضرورة “إنهاء أزمة قطاع غزة”، محملاً المجتمع الدولي “مسؤولية ذلك”.

وأضاف إن “العالم معني للوقوف عند الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني”، داعياً لـ”وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة”.

وأول أمس، تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، شدد خلاله على وجوب تثبيت التهدئة ووقف العدوان وضمان عدم اتساع الحرب في غزّة.

وحسب بيان لمكتب السوداني فإن الأخير جدد “موقف العراق الرافض لأي اعتداء تتعرض له الأراضي العراقية”، مبينا ان “الهجوم الذي تعرضت له منطقة جرف النصر مثّل تجاوزاً على السيادة العراقية”، لافتاً بالوقت ذاته إلى “التزام الحكومة العراقية بحماية مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق”.

وتناول الاتصال، بحث التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود التي يقوم بها العراق لاحتواء التداعيات الخطيرة التي خلفتها الاعتداءات المتكررة على قطاع غزّة، والعمل على تثبيت التهدئة ووقف العدوان وضمان عدم اتساع الحرب بما يشكل تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار في المنطقة، على حدّ البيان.

في حين، ذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية إن وزيرها دعا الحكومة العراقية إلى “الوفاء بالتزاماتها بحماية المنشآت التي تستضيف أمريكيين”.

وشدد بلينكن في الاتصال الهاتفي على ضرورة “ملاحقة المسؤولين عن الهجمات على الموظفين الأمريكيين في العراق”.

وبحث الوزير مع رئيس الوزراء العراقي “الصراع بين إسرائيل وحماس والحاجة إلى منع الصراع من الانتشار”، منوها إلى “الوضع الإنساني في غزة”.

وأشار إلى أن “العمل مع العراق والشركاء الآخرين في المنطقة سيستمر لتحديد ما يلزم لوضع الأساس لسلام عادل ودائم” في الشرق الأوسط”، وفقاً للبيان الأمريكي.

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة يجريها رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، إلى العاصمة بغداد، تستمر يومين، تهدف لمناقشة سبل تنمية العلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين.

وقال اللواء باقري في تصريح للصحافيين فور وصوله إلى العاصمة بغداد، “سنجري خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين الى البلد الشقيق والجار العراق، لقاءات مع القادة في الجيش وعدد من المسؤولين السياسيين في هذا البلد، وهدفنا من الزيارة هو مناقشة سبل تنمية العلاقات العسكرية بين البلدين الجارين”.

وأضاف أنه “ليست لدينا أية مشكلة مع دولة العراق في المجال الأمني، وهذا البلد باعتباره صديقا وجارا لنا نواصل معه مسار تنمية التعاون العسكري”.

ونوه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية بأن “هنالك في الوقت الحاضر أعدادا كبيرة من الطلاب الجامعيين من الجيش العراقي يواصلون دراستهم في الجامعات العسكرية الإيرانية وفي المقابل توجد أيضا إمكانية دراسة طلابنا الجامعيين العسكريين في دولة العراق”.

وزاد: “ستكون لدينا (إيران والعراق) اتصالات عملياتية وتعليمية مختلفة مع بعضنا البعض”، موضحا أنه “خلال هذه الزيارة، سنناقش ونراجع هذه المجالات مع هيئة الأركان المشتركة العراقية والمسؤولين العراقيين الآخرين. أعتقد أنه سيتم وضع الأساس للتطوير السليم للعلاقات في هذه الزيارة”.

وجرت صباح أمس الأحد في مقر وزارة الدفاع العراقية، مراسم رسمية من قبل رئيس اركان الجيش العراقي لنظيره الإيراني، والتقى الأخير أيضا وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أنه “جرى خلال اللقاء الذي الوزير واللواء باقي والذي حضره كبار القادة والضباط في وزارة الدفاع بحث جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين العراق والجمهورية الإيرانية الإسلامية، خاصة ما يتعلق منها بتطوير العلاقات العسكرية بين بغداد وطهران”.

كذلك، التقى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أمس، في مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية الفريق أول محمد باقري.

وحسب بيان لمكتب الشمري فإن اللقاء تضمن بحث “جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين الجارين”.

وأكد الشمري أهمية “العمل في مركز التنسيق المشترك بما يعزز أمن البلدين خاصة في تأمين الحدود العراقية الإيرانية ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتكثيف العمل في المجال الاستخباري”، مبيناً أن الوزارة “حريصة على تقوية أواصر العلاقات الثنائية”.

من جانبه، قدم رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية “شكره للوزير على اهتمامه بإنجاح زيارة الأربعين وكذلك حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب”، مؤكداً حرص بلاده على “دعم أمن واستقرار العراق والعمل على ضبط الحدود الدولية المشتركة”.

ووصل بغداد مساء السبت، رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري على رأس وفد سياسي عسكري رفيع المستوى من إيران، تلبية لدعوة رئيس أركان الجيش العراقي.

وفي الموازاة، أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، وصول وفد نيابي برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الى العاصمة الإيرانية طهران.

وذكر مكتب المندلاوي في بيان، أن “الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية مقدمة من قبل مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، وتستمر لمدة يومين”.

وحسب البيان فإن “الوفد سيجري عدداً من اللقاءات مع عدد من المسؤولين الإيرانيين، وسيركز خلال الزيارة على تعزيز التعاون لمواجهة التحديات القائمة ودعم التنسيق المشترك في المجالات التي تخدم الشعبين العراقي والإيراني”.