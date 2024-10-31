7 قتلى وإصابات خطيرة جراء سقوط صاروخ من لبنان على شمال إسرائيل- (فيديو)

تل أبيب: قالت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية إن قذائف أطلقت من لبنان، اليوم الخميس، تسببت في قتل شخصين آخرين في شمالي إسرائيل، ليرتفع عدد القتلى هناك إلى7 فيما يعد أعنف قصف صاروخي منذ غزو الجيش الإسرائيلي لجنوبي لبنان.

وقالت نجمة داوود الحمراء وهي خدمة الطوارئ الطبية الرئيسية في إسرائيل، إن مسعفين يعملون لديها أكدوا وفاة شخص يبلغ من العمر 30 عاما وامرأة تبلغ من العمر 60 عاما في إحدى ضواحي مدينة حيفا الواقعة شمالي إسرائيل، وقاموا أيضا بعلاج شخصين آخرين أصيبا بجروح طفيفة وتم نقلهما إلى المستشفى.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 25 صاروخا عبرت إلى إسرائيل قادمة من لبنان كجزء من القصف الذي ضرب بستان زيتون حيث تجمع أشخاص لحصاد المحصول.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط خمسة قتلى وإصابات خطيرة جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان على شمال إسرائيل.

وذكر موقع “0404” الإسرائيلي اليوم، أن خمسة قتلى وإصابات خطيرة جراء الصاروخ الذي سقط في مستوطنة المطلة بشمال البلاد.

وقالت وسائل إعلام عبرية أن القتلى هم 4 عمال من تايلند، وشخص إسرائيلي.

⭕️شاهد| رئيس مستوطنة المطلة يعلن سقوط 5 قتلى وإصابة آخرين نتيجة سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان بالمستوطنة pic.twitter.com/rkfpW5bZa5 — د. هاني الدالي #غزة 🇵🇸 (@DrHaniAlDali) October 31, 2024

وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق: “في أعقاب التنبيهات التي تم تفعيلها في المطلة، تم التعرف على صاروخين عبرا إلى البلاد من لبنان وسقطا في منطقة مفتوحة”.

وأفاد بأنه في “أعقاب التنبيهات التي تم تفعيلها في مناطق الجليل الأوسط والأعلى والغربي، تم رصد حوالي 30 صاروخا عبرت إلى داخل البلاد من لبنان”.

صور ترصد نقل مصابين إلى مستشفى رمبام في حيفا، وإذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إن القتلى الخمسة في المطلة هم 4 عمال أجانب وإسرائيلي#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/h9eh16OZZf — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 31, 2024

(وكالات)