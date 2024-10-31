سياسة | دولي

7 قتلى وإصابات خطيرة جراء سقوط صاروخ من لبنان على شمال إسرائيل- (فيديو)

31 - أكتوبر - 2024

حرائق في مستوطنة المطلة. أرشيف

حجم الخط
6

تل أبيب: قالت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية إن قذائف أطلقت من لبنان، اليوم الخميس، تسببت في قتل شخصين آخرين في شمالي إسرائيل، ليرتفع عدد القتلى هناك إلى7 فيما يعد أعنف قصف صاروخي منذ غزو الجيش الإسرائيلي لجنوبي لبنان.

وقالت نجمة داوود الحمراء وهي خدمة الطوارئ الطبية الرئيسية في إسرائيل، إن مسعفين يعملون لديها أكدوا وفاة شخص يبلغ من العمر 30 عاما وامرأة تبلغ من العمر 60 عاما في إحدى ضواحي مدينة حيفا الواقعة شمالي إسرائيل، وقاموا أيضا بعلاج شخصين آخرين أصيبا بجروح طفيفة وتم نقلهما إلى المستشفى.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 25 صاروخا عبرت إلى إسرائيل قادمة من لبنان كجزء من القصف الذي ضرب بستان زيتون حيث تجمع أشخاص لحصاد المحصول.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط خمسة قتلى وإصابات خطيرة جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان على شمال إسرائيل.

وذكر موقع “0404” الإسرائيلي اليوم، أن خمسة قتلى وإصابات خطيرة جراء الصاروخ الذي سقط في مستوطنة المطلة بشمال البلاد.

وقالت وسائل إعلام عبرية أن القتلى هم 4 عمال من تايلند، وشخص إسرائيلي.

وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق: “في أعقاب التنبيهات التي تم تفعيلها في المطلة، تم التعرف على صاروخين عبرا إلى البلاد من لبنان وسقطا في منطقة مفتوحة”.

وأفاد بأنه في “أعقاب التنبيهات التي تم تفعيلها في مناطق الجليل الأوسط والأعلى والغربي، تم رصد حوالي 30 صاروخا عبرت إلى داخل البلاد من لبنان”.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول احمد الشمري:
    أكتوبر 31, 2024 الساعة 11:36 ص

    إلى جهنم

    رد
  2. يقول عربي:
    أكتوبر 31, 2024 الساعة 1:05 م

    هذه هي الاخبار التي كنا ننتظرها من حزب إيران وليس معارك العواميد التي لم تجرح كلب صهيوني

    رد
    1. يقول مغربي محب للمقاومة:
      أكتوبر 31, 2024 الساعة 1:54 م

      حزب الله لا يتصرف وفق ما يطلبه المشاهدون، بل هو جماعة تجاهد قابضة على الجمر، و من يظن انه يستطيع فعل ما هو أفضل فليتفضل و ليواجه الصهاينة أفضل من حماس و حزب الله

  3. يقول جميل جمال:
    أكتوبر 31, 2024 الساعة 3:13 م

    حتى لو كان اربعة عمال تايلنديين. هؤلاء العمال تم جلبهم ليحلوا مكان الجنود في الجبهة، يعني اخذوا مكان الجنود ليتفرغ هؤلاء لقتل اهلنا. وفي هذه الحالة هم في عداد الجنود ايضا.

    رد
  4. يقول ابوعمر:
    أكتوبر 31, 2024 الساعة 4:33 م

    اللهم سددرميهم ….سينتهي هؤلاء القطعان الصهاينة الى الهلاك بين انفوق مثل الخنازير..وبين الهروب والعودة الى بلدانهم الاصلية في اوروبا وامريكا وروسيا..تحت ضربات المقاومون في حزب الله..والفصائل الفلسطينية في غزة…ستنتهون الى باطن الارض لتتناولكم الديدان..او هربا كالجرذان مادامت المقاومة بالمرصاد ..

    رد
  5. يقول سعد الكنفاني:
    أكتوبر 31, 2024 الساعة 4:35 م

    أيحسبون أنهم ينهبون زيتون الفلسطينيين ويعودون إلى أوكارهم سالمين .. جاء وقت الدفع !

    رد

أخبار ذات صلة

نيويورك تايمز: إيران حاولت تجنيد عملاء في إسرائيل ولكن بنجاحات أقل من اختراق الموساد لها
منذ 14 ساعة
لماذا شارك الإسرائيليون في أكبر الاحتجاجات ضد الحرب الآن؟ وهل تستمر وكيف ستؤثّر على مصير الدولة العبرية؟
منذ 15 ساعة
مسؤول إيراني: احتمال اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل وارد ونستعد لأسوأ الاحتمالات 
منذ 18 ساعة
أستراليا تمنع عضو كنيست إسرائيلي من الدخول إلى أراضيها
منذ 18 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية