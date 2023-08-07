سياسة | دولي | تركيا

ارتفاع عدد المصابين في انفجار ضخم بميناء تركي إلى 10 أشخاص- (فيديوهات)

منذ 31 دقيقة

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كوجالي- تركيا: وقع انفجار ضخم في ميناء ديرينس بولاية كوجالي التركية اليوم الإثنين، مما استدعى إرسال عدد كبير من فرق الإنقاذ والطوارئ إلى المنطقة.

وذكرت شبكة “سي إن ان ترك” الإخبارية أنه تم الدفع بعدد كبير من فرق الإطفاء إلى المنطقة.

وأشارت الشبكة إلى أن الانفجار وقع في صومعة تابعة لمجلس الحبوب.

ونقلت عن مسؤول بالولاية قوله أن 10 أشخاص أصيبوا بجروح ، اثنان منهم في حالة خطرة ، في الانفجار. من جهة أخرى ، ذكر موقع “تركيا الآن” اليوم أنه لم تتضح بعد أسباب الانفجار.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ورصدتها شبكة تركيا الآن الإخبارية، أعمدة ضخمة من الدخان تتصاعد من الميناء.

وتم إغلاق الميناء والمناطق المحيطة به فوراً، وتحويل حركة المرور بينما تقوم السلطات بالتحقيق في الحادث.

ووفقا لبعض التقارير الأولية، فإن الانفجار قد يكون ناجمًا عن تسرب لمواد كيميائية أو وقود في المنطقة.

وتعمل فرق الإنقاذ على إخلاء المناطق المحيطة من السكان وتقديم الدعم لأي شخص متضرر. كما تم إرسال فرق متخصصة في المواد الكيميائية لتقييم الوضع والتأكد من سلامة الموقع.

(د ب ا)

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