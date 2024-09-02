5 نواب مناصرين لفلسطين يشكّلون كتلة في البرلمان البريطاني

لندن: أعلن 5 نواب مستقلين في البرلمان البريطاني ممّن يدعمون فلسطين بينهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، عن تشكيل كتلة برلمانية.

وأوضح النواب الخمسة في بيان مشترك الاثنين، أنهم أطلقوا على كتلتهم البرلمانية اسم “تحالف المستقلين”.

وأضاف النواب أن “اليأس يسود” البرلمان البريطاني، وأنهم يهدفون إلى “بث الأمل” فيه.

وذكرت الكتلة أنها لن تعمل كحزب سياسي رسمي، وأنها تهدف إلى زيادة تأثيرها في البرلمان من خلال عمل النواب الخمسة معا في قضايا مثل سياسات التقشف والرعاية الاجتماعية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وتضم الكتلة إلى جانب كوربين، شوكت آدم وأيوب خان وعدنان حسين وإقبال محمد.

وبذلك باتت كتلة “التحالف المستقلين” تمتلك نفس عدد نواب حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتطرف، وأكثر من حزب الخضر الذي لديه 4 نواب.

وفي الانتخابات العامة الأخيرة، تفوق جميع أعضاء التحالف الخمسة على مرشحي حزب العمال الحاكم في المناطق الانتخابية التي تضم عدداً كبيراً من السكان المسلمين، وذلك على خلفية مواقفهم المؤيدة لفلسطين.

(الأناضول)