سياسة | دولي | الولايات المتحدة

5 وزراء دفاع سابقين يتهمون ترامب بـ”تسييس القوات المسلحة”: نحضّ على محاسبته لأفعاله المتهورة

28 - فبراير - 2025

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واشنطن: أعرب خمسة وزراء دفاع أمريكيين سابقين عن قلقهم بشأن “تسييس” الرئيس دونالد ترامب للجيش بعد إقالة العديد من القادة العسكريين، وحضّوا الكونغرس على التدخل، وذلك في رسالة مفتوحة نشرت الخميس.

وكان ترامب أعلن، الأسبوع الماضي، أنه سيستبدل رئيس هيئة أركان الجيوش المشتركة تشارلز براون، وذلك في إطار سلسلة تغييرات واسعة في قيادة القوات المسلحة للولايات المتحدة.

وبعد ذلك أعرب وزير دفاعه بيت هيغسيث عن نيّته استبدال العديد من كبار المسؤولين العسكريين.

وقال الوزراء السابقون ويليام بيري وليون بانيتا وتشاك هاغل وجيمس ماتيس ولويد أوستن، الذين خدموا في ظل الإدارات الديموقراطية، في رسالة إلى الكونغرس: “نحن قلقون بشدة من إقالة الرئيس ترامب الأخيرة للعديد من القادة العسكريين المهمين”.

وأضافوا: “نكتب إليكم لنحض كونغرس الولايات المتحدة على محاسبة ترامب على أفعاله المتهورة”، مطالبين المشرعين بعقد جلسات استماع للحصول على تفسيرات من إدارة ترامب.

وأشار الوزراء الخمسة السابقون إلى أن هذه الإقالات “تثير تساؤلات مقلقة حول رغبة الإدارة في تسييس القوات المسلحة وإزالة القيود القانونية على سلطة الرئيس”.

وشددوا على أنه “لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بتلويث القوات المسلحة بالسياسة الحزبية وتحويلها عن مهمتها الأساسية المتمثلة في الدفاع عن الأمة”.

وتؤكد إدارة ترامب أن اختيار كبار العسكريين هو صلاحية رئاسية استخدمها أسلاف الرئيس الجمهوري على نطاق واسع. لكن منتقدي الخطوة، وبينهم الوزراء الخمسة، يقولون إنها لم تكن مصحوبة بأي تبرير يتعلق بمهارات العسكريين المعنيين أو بتصرفاتهم.

(أ ف ب)

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  1. يقول تجريد الاختر بروكسيل:
    فبراير 28, 2025 الساعة 6:43 ص

    الرجل حصل على ثقة كبيرة من الناس عندما ترشح له الحق في تعيين من يريد في المناصب القيادية العسكرية
    التسييس هو ما يطالب به هؤلاء الوزراء السابقون الذين لم يحصلوا على أي صوت في الانتخابات
    “تثير تساؤلات مقلقة حول رغبة الإدارة في تسييس القوات المسلحة وإزالة القيود القانونية على سلطة الرئيس” تطالب بمحاسبة شخص حول شيء يثير التساؤلات ههه

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    1. يقول polishman:
      فبراير 28, 2025 الساعة 1:10 م

      ثقة كبيرة من الناس!!! هل تعلم أنه فاز ب- 49.9% مقابل 48.4% من الناس الذين هم عندك لا شيء لحزب هولاء الوزراء

  2. يقول مراقب موضوعي:
    فبراير 28, 2025 الساعة 6:51 ص

    ترامب بسلوكه المتهور المندفع وشخصيته المتعالية والمغالية في النرجسية وعبادة الذات، افعاله سيتضرر منها الداخل الامريكي قبل الخارج، مالم يردع.

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  3. يقول محمد - الجزائر:
    فبراير 28, 2025 الساعة 7:34 ص

    اللهم اجعل هذا الرجل يُريد هذه الأمة الظالمة مورد هلاكها ودمارها وزوالها عاجلا غير آجل.

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  4. يقول عيسى الجزائري:
    فبراير 28, 2025 الساعة 7:45 ص

    و”مايدريك”، قد يأتي الانفجار، انفجار الإمبراطورية، من الداخل!، كما كانت مصالحها تفجر الدويلات المارقة!، على حد تعبيرها، من الداخل!، هي سنة من السنن الكونية!.

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