5.5 مليارات دولار خسارة بغداد بسبب توقف تصدير النفط

أربيل: قال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية بكردستان شمال العراق، سفين دزيي، إن بغداد تكبدت خسارة تقدر بنحو 5.5 مليارات دولار بسبب توقف تصدير نفط الإقليم.

وفي تصريح للصحافيين، الأربعاء، قال دزيي إن تركيا تدعم استئناف تصدير نفط إقليم كردستان شمال العراق، وإن الأخير مستعدة للغاية في هذا الصدد.

وأضاف المسؤول أن “بغداد تقول رسميا إنها مستعدة لكنها لم تتخذ أي خطوات عملية بعد”، مشيرا إلى أن الجهود لاستئناف تدفق النفط مستمرة.

وذكر أن العراق تكبد خسارة مالية تقدر بنحو 5.5 مليارات دولار منذ 25 آذار/مارس الماضي بسبب توقف تصدير نفط الإقليم.

يذكر أن تدفق النفط من العراق إلى ميناء جيهان التركي توقف في 25 مارس، بعد قرار محكمة التحكيم الدولية بشأن صادرات النفط بين تركيا والعراق.

(الأناضول)