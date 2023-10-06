50 أسيرا يبدأون إضرابا عن الطعام.. والفسفوس يصل اليوم الـ65 في “معركة الأمعاء الخاوية”

غزة – “القدس العربي”:

استمرارا للفعاليات النضالية، الرافضة لعقوبات سلطات السجون، شرع 50 معتقلا فلسطينيا، بإضراب مفتوح عن الطعام، في وقت يواصل فيه الأسير كايد الفسفوس إضرابه المفتوح لليوم الـ 65، في وضع صحي خطير، حيث لا تزال سلطات الاحتلال ترفض الاستجابة لمطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري.

وذكرت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أن الـ 50 معتقلا، هم من أسرى “سجن ريمون”، الذين نقلوا إلى “سجن نفحة”، قبل عدة أيام، وأوضحتا أن هؤلاء الأسرى سلموا صباح الجمعة رسالة إلى إدارة السجون، تتضمن إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام، “احتجاجا على عملية النقل التعسفية التي شنتها إدارة السجون بحقهم، وعزلهم بشكل جماعي في قسم 10 في سجن نفحة حتى اليوم، واحتجازهم في ظروف قاسية”.

والجدير ذكره أن معتقلي “ريمون” ومن جرى نقلهم إلى سجن “نفحة” أعلنوا مطلع الأسبوع المنصرم أنهم سيشرعون بخطوات احتجاجية ضد إجراءات إدارة السجن، التي تأتي في سياق العدوان المستمر بحق المعتقلين.

ومن بين الأسرى الذين جرى نقلهم، أحمد سعدات الأمين العام لتنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وقال مركز حنظلة للأسرى والمحررين، إنّ حالة من التوتر سادت أقسام الجبهة الشعبية في كافة السجون، بعد تلك العملية، حيث حمل التنظيم الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة سعدات وجميع رفاقها المنقولين.

هذا وكانت المحكمة العسكرية للاحتلال في “سجن عوفر”، رفضت الاستئناف المقدم من قبل محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين للمعتقل الإداري كايد الفسفوس، المضرب عن الطعام منذ 65 يوما.

وذكرت الهيئة أن قرار محكمة الاحتلال يمثل “إعداما” بحق المعتقل الفسفوس، خاصة بعد مرور هذه المدة الطويلة على إضرابه وتصاعد المخاطر على حياته.