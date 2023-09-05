50 إخطارا بالهدم في قرية قضاء نابلس وسموتريتش يوعز بخصم 30 مليون شيقل من أموال السلطة

نابلس-القدس-رام الله-الخليل/ “القدس العربي”:

سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 50 إخطارا بالهدم و”إعادة الأرض إلى ما كانت عليه” في قرية جنوب نابلس، فيما أوعز وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بخصم مبالغ تتراوح ما بين 20 و30 مليون شيقل شهريا لصالح شركة كهرباء إسرائيل، وذلك من أموال الضرائب الفلسطينية.

وفي التفاصيل، قال رئيس المجلس القروي سليمان دوابشة في تصريحات صحافية إن طواقم الإدارة المدنية ترافقها قوات من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية والجنوبية من القرية، ووزعت 50 إخطارا بينها إخطار بهدم غرفة زراعية وآخر بتجريف شارع تم افتتاحه حديثا، فيما نصت بقية الإخطارات على إعادة الأراضي التي استصلحها أصحابها إلى ما كانت عليه.

وأضاف دوابشة أن سلطات الاحتلال تدّعي أن تلك الأراضي أملاك دولة وتقع في المنطقة المصنفة “ج” وفق اتفاقية أوسلو، مؤكدا أن جميع الأراضي التي جرى إخطارها ملكية خاصة ويملك المواطنون أوراقا ثبوتية فيها.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون، مقامات إسلامية في قرية عورتا جنوب شرق نابلس.

وقال رئيس المجلس القروي سعد عواد، إن مئات المستوطنين اقتحموا قرية عورتا وسط حماية جيش الاحتلال، وإن المستوطنين أدَّوا طقوسا تلمودية في المقامات الدينية في القرية.

وفي الخليل، أصيب العشرات من طالبات مدرسة بالخليل بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي صوب مدرسة “زهرة المدائن الأساسية”، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه طالبات مدرسة زهرة المدائن الأساسية أثناء تواجدهن في المدرسة، ما أدى إلى إصابة العشرات منهن ومن المعلمات بالاختناق، حيث اندلعت على إثر ذلك مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال.

كما وأحرق مستوطنون، خيمتين تؤويان عائلة بأكملها في بلدة دير دبوان شرق رام الله، وسرقوا عددًا من الأغنام.

وقالت مصادر محلية إن عددًا من المستوطنين أحرقوا خيمتين تعودان للمواطن سيتان ثائر عواودة في منطقة “المراح” قرب دير دبوان، حيث أتت النيران على كل ما فيهما.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين بعد دهسهما من قبل جيب عسكري واستولت على دراجتهما النارية وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن دوريات الاحتلال طاردت الشابين أثناء قيادتهما دراجة نارية بعد اقتحام يعبد ومداهمة حي البعاجوة صدمهما واعتقالهما ولا تزال هويتهما مجهولة.

وإلى جانب ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 18 مواطنا من الضفة الغربية منهم خمسة شبان من مدينة القدس.

وفي سياق آخر، استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، المدير التنفيذي لمركز “بيسان” للبحوث والإنماء، أُبي العابودي، للتحقيق أثناء تواجده على معبر الكرامة، ومنعته من السفر للمرة الثالثة على التوالي.

وأكد مركز “بيسان” في بيان صحافي، أن استدعاء العابودي يأتي في إطار التضييق المستمر على عمل مؤسسات المجتمع المدني، وتحديدا المؤسسات الستّ التي صنفها الاحتلال “بالإرهاب”، لدورها في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

أما في مدينة القدس، فقد اقتحم مستوطنون بقيادة المتطرف يهودا غليك، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية.

وفي مجال القرصنة الإسرائيلية على أموال الضرائب الفلسطينية، كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، عن قرار لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بخصم مبالغ إضافية من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) بما يتراوح بين 20 و30 مليون شيقل شهريا لصالح شركة كهرباء إسرائيل، كجزء من الفاتورة الشهرية لشركة كهرباء محافظة القدس.

وقالت الصحيفة، في تقرير صحافي إنه بتوجيه من سموتريتش، تم التوصل إلى مخطط يسمح، لأول مرة، بخصم الديون المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية من السلطة الفلسطينية في الضفة والقدس الشرقية.

وسيسمح المخطط الذي تم التوصل إليه، بخصم الديون المستحقة لشركة الكهرباء من السلطة الفلسطينية، على أساس شهري، على غرار مخطط خصم فاتورة الكهرباء الخاصة بشركة كهرباء غزة.

ويدور الحديث عن فاتورة شركة كهرباء محافظة القدس تحديدا، وهي شركة مسجلة في القدس الشرقية، أي انها مسجلة في إسرائيل من الناحية القانونية.