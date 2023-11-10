50 شهيدا داخل مدرسة البراق في غزة بعد قصف صاروخي ومدفعي- (فيديوهات)

غزة (الأراضي الفلسطينية): أعلن مدير مستشفى الشفاء عن انتشال حوالي 50 شهيدا من داخل مدرسة البراق في غزة بعد قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي استهدفها في اليوم الخامس والثلاثين للحرب على غزة.

وقال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية إن “حوالي 50 شهيدا تم انتشالهم من داخل مدرسة البراق في شارع اللبابيدي في حي النصر في غزة بعد قصف صاروخي ومدفعي طال المدرسة صباح اليوم”.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس أن عددًا من الدبابات تتمركز على بعد مئتي متر من مدرسة البراق في حي النصر حيث تحاصر الدبابات مستشفيات النصر للأطفال والرنتيسي للسرطانات والأطفال والعيون ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية.

#فيديو من استهداف مدرسة البراق في غزة و انتشال قرابة ال50 شهيد pic.twitter.com/qr7vRFRhWE — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 10, 2023

"كان على كل هدول الفرشات ناس"

الاحتلال قصف مدرسة البراق الي فيها نازحين، هاي الصفوف بكون بالصف الواحد عشرات النساء والأطفال

للان أنباء عن انتشال ٥٠ شهيد pic.twitter.com/9Y26kYYJoR — 𓂆 (@uzisall) November 10, 2023

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة “ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي في اليوم الخامس والثلاثين إلى 11078 شهيدا، من بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنًا وإصابة 27490 مواطنًا بجراح مختلفة”.

وأضاف القدرة “وصلنا 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لا زالوا تحت الأنقاض”.

وسقط الشهداء في غزة جراء حملة القصف العنيف الإسرائيلي والتي ألحقت دمارا هائلا وتسببت بنزوح مئات آلاف الأشخاص.

#شاهد الدفاع المدني يواصل البحث عن ناجين تحت أنقاض مدرسة البراق التي كانت تضم عدد كبير من النازحين في مدينة غزة قبل أن تغير عليها طائرات الاحتلال الإسراىىئيلي. pic.twitter.com/syQfNizCw4 — العياش 𓂆🇵🇸 (@FXe101) November 10, 2023

(أ ف ب)