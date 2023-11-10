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50 شهيدا داخل مدرسة البراق في غزة بعد قصف صاروخي ومدفعي- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

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غزة (الأراضي الفلسطينية): أعلن مدير مستشفى الشفاء عن انتشال حوالي 50 شهيدا من داخل مدرسة البراق في غزة بعد قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي استهدفها في اليوم الخامس والثلاثين للحرب على غزة.

وقال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية إن “حوالي 50 شهيدا تم انتشالهم من داخل مدرسة البراق في شارع اللبابيدي في حي النصر في غزة بعد قصف صاروخي ومدفعي طال المدرسة صباح اليوم”.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس أن عددًا من الدبابات تتمركز على بعد مئتي متر من مدرسة البراق في حي النصر حيث تحاصر الدبابات مستشفيات النصر للأطفال والرنتيسي للسرطانات والأطفال والعيون ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة “ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي في اليوم الخامس والثلاثين إلى 11078 شهيدا، من بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنًا وإصابة 27490 مواطنًا بجراح مختلفة”.

وأضاف القدرة “وصلنا 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لا زالوا تحت الأنقاض”.

وسقط الشهداء في غزة جراء حملة القصف العنيف الإسرائيلي والتي ألحقت دمارا هائلا وتسببت بنزوح مئات آلاف الأشخاص.

(أ ف ب)

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