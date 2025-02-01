سياسة | عربي | فلسطين

50 طفلا غزيا جريحا يستعدون للخروج من معبر رفح للعلاج- (شاهد)

1 - فبراير - 2025

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“القدس العربي”: يستعد 50 طفلا غزيا جريحا للعلاج خارج قطاع غزة، تزامنا مع الإعلان عن فتح معبر رفح لخروج المصابين.

ووفق اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار، من المقرر فتح المعبر لخروج مصابين من قطاع غزة للعلاج في الخارج.

 

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 1, 2025 الساعة 8:25 ص

    حيا الله رجال فلسطين وأحرار طوفان الأقصى المبارك يا مبارك الذين ركعوا عصابة الحلف الصهيو صليبي يا حبيبي ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🔥

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  2. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 1, 2025 الساعة 8:38 ص

    2500 طفل جريح فلسطيني بحاجة إلى علاج فوري ونقلهم إلى مستشفيات العواصم العالمية والعربية يا عينيا ✌️🇵🇸🥺

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