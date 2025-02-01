50 طفلا غزيا جريحا يستعدون للخروج من معبر رفح للعلاج- (شاهد)

“القدس العربي”: يستعد 50 طفلا غزيا جريحا للعلاج خارج قطاع غزة، تزامنا مع الإعلان عن فتح معبر رفح لخروج المصابين.

ووفق اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار، من المقرر فتح المعبر لخروج مصابين من قطاع غزة للعلاج في الخارج.