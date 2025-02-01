50 طفلا غزيا جريحا يستعدون للخروج من معبر رفح للعلاج- (شاهد)

“القدس العربي”: يستعد 50 طفلا غزيا جريحا للعلاج خارج قطاع غزة، تزامنا مع الإعلان عن فتح معبر رفح لخروج المصابين.
ووفق اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار، من المقرر فتح المعبر لخروج مصابين من قطاع غزة للعلاج في الخارج.
اللهم لك الحمد والشكر ، ابشركم
50 طفل من الجرحى والمرضى في غزة سيخرجون بعد قليل للعـلاج .. أخيراً pic.twitter.com/xtcc309GzH
— MO (@Abu_Salah9) February 1, 2025
حيا الله رجال فلسطين وأحرار طوفان الأقصى المبارك يا مبارك الذين ركعوا عصابة الحلف الصهيو صليبي يا حبيبي ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🔥
2500 طفل جريح فلسطيني بحاجة إلى علاج فوري ونقلهم إلى مستشفيات العواصم العالمية والعربية يا عينيا ✌️🇵🇸🥺