سياسة | عربي | سوريا

500 حالة تسمم غذائي ضمن صفوف الجيش السوري.. وتحقيقات لكشف ملابسات الحادثة

منذ ساعة واحدة

خريجو قوات الأمن العام السورية في مدينة حلب. 12 فبراير 2025. ا ف ب

حجم الخط
0

حلب: تعرض نحو 500 عنصر من أفراد الفرقة 64 في الجيش السوري بريف محافظة حلب لتسمم غذائي، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى.

وبحسب مراسل “الأناضول”، فإن الجنود في مقر الفرقة بمنطقة دارة عزة بحلب، اشتكوا، مساء الخميس، من غثيان وتقيؤ ووهن.

وأشار إلى نقل حوالي 500 جندي بدت عليهم آثار التسمم الغذائي إلى مستشفى الكنانة الواقع في مدينة دارة عزة.

وأكدت مصادر في وزارة الصحة السورية أنهم على تواصل مع مديرية صحة حلب بشأن حالات التسمم الغذائي في ريف المحافظة.

وذكرت أن جميع حالات التسمم الغذائي تحت السيطرة، ولم تُسجَّل أي خسائر في الأرواح، في حين بدأت السلطات المعنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

قائد “أولي البأس” يطلق نداء تعبئة ويزعم “نهاية الدولة السورية”- (فيديو)
3 - أغسطس - 2025
أمريكا تعطي الضوء الأخضر لسوريا لضم متشددين أجانب سابقين للجيش
2 - يونيو - 2025
هذا هو مصيركم أيها السوريون إذا لم تتفقوا!
28 - مارس - 2025
وزير الدفاع السوري يرفض اقتراحا كرديا بالبقاء ككتلة عسكرية في الجيش
19 - يناير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية