500 مليون دولار حجم الخسائر اللاحقة بمطار صنعاء جراء القصف الإسرائيلي- (صور)

صنعاء: بلغ حجم الخسائر الأولية التي لحقت بمطار صنعاء الدولي حوالي 500 مليون دولار جراء القصف الإسرائيلي العنيف الثلاثاء على العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون، بحسب ما أعلن مدير المطار خالد الشايف الأربعاء.

وقال الشايف لقناة “المسيرة” التابعة لجماعة الحوثي إن “الخسائر الأولية للعدوان الصهيوني على المطار تقدر بنحو 500 مليون دولار مع استمرار عملية تقييم الأضرار”، مضيفا أن “العدو دمر الصالات في مطار صنعاء بكل ما تحويه من أجهزة ومعدات، ومبنى التموين سوي بالكامل”.

وقبل ساعات، أعلن الشايف عبر حسابه في منصة “إكس”. تعليق كل الرحلات من المطار وإليه “نتيجة للعدوان الصهيوني على مطار صنعاء الدولي وما نجم عنه من أضرار فادحة”.

نتيجة للعدوان الصهيوني على مطار صنعاء الدولي وما نجم عنه من اضرار فادحة.

تقرر تعليق جميع انواع الرحلات من والى المطار

حتى إشعار أخر. pic.twitter.com/W73HtTf3P3 — Khaled alshaief خالد الشايف (@KAlshaief) May 7, 2025

وكانت الغارات الإسرائيلية التي دمّرت بشكل كامل مطار صنعاء الدولي، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص بحسب الحوثيين، ثاني هجوم إسرائيلي على اليمن خلال 24 ساعة، ردا على هجوم صاروخي للحوثيين على مطار بن غوريون.

وأكّد الشايف لقناة “المسيرة” أن “6 طائرات استهدفها ودمرها العدو بشكل كامل 3 منها لليمنية”، موضحا أن “شركة الخطوط الجوية اليمنية خسرت ثلاث طائرات في العدوان الصهيوني ولم يبق لها إلا طائرة واحدة كانت في عمّان”.

ومنذ العام 2022، تقوم الخطوط الجوية اليمنية بتسيير رحلات محدودة من مطار صنعاء ووجهتها الأساسية عمّان. وبين 2016 و2022، توقف المطار عن العمل سوى للرحلات التي تنظّمها الأمم المتحدة، في ظل النزاع بين الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران.

(أ ف ب)