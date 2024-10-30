  ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات العارمة في إسبانيا إلى 92- (فيديوهات وصور)

مياه نهر، وفي الخلفية جسر منهار جزئيًا، بعد فيضانات في بلدة كارليت، فالنسيا، إسبانيا، 30 أكتوبر 2024. رويترز

برشلونة: ذكرت السلطات الإسبانية أن حصيلة القتلى جراء الفيضانات العارمة في البلاد ارتفعت إلى 92 على الأقل، في أسوأ كارثة طبيعية تشهدها البلاد في التاريخ الحديث.

وتسببت العواصف الممطرة أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء في فيضانات بمنطقة واسعة من جنوب وشرق إسبانيا.

وخرج قطار فائق السرعة، يقل حوالي 300 شخص عن مساره، بالقرب من ملقه، وذكرت سلطات السكك الحديدية أنه لم يصب أحد بأذى. وتوقفت خدمة القطارات فائقة السرعة بين مدينتي بلنسية ومدريد، والعديد من خطوط الركاب.

واستخدمت الشرطة وخدمات الإنقاذ مروحيات لنقل الأشخاص من منازلهم وسياراتهم.

وأكدت خدمات الطوارئ في المنطقة بلنسية، شرقي البلاد، أن حصيلة القتلى بلغت 70 شخصا اليوم الأربعاء. وأفادت منطقة كاستيا لا مانشا بوفاة شخصين آخرين.

Se empezaron a encontrar cadáveres de personas ahogadas tras las inundaciones en la provincia de Valencia, España. Fuertes lluvias azotaron ayer por la tarde la región oriental de España. En algunas zonas cayeron más de 300 mm de lluvia en 12 horas. pic.twitter.com/VqDhkx2yxR — Universo Biblico (@universobiblico) October 30, 2024

وقال الرئيس الإقليمي، كارلوس مازون، للصحافيين إن الكهرباء والاتصالات الهاتفية انقطعت عن أجزاء من منطقة فالنسيا، كما عُزل بعض الأماكن بسبب مياه الفيضانات.

Internacional | En #Valencia, #España, durante la tarde de ayer se registraron acumulados de lluvias de 150 a 200 mm en tan sólo 2 horas, ocasionando inundaciones en diferentes puntos de la ciudad como el Valle de Alcalans. pic.twitter.com/FmZPRYhUDj — 4C News (@4CNewsMx) October 29, 2024

وذكر رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أن عشرات من البلدات غمرتها الفيضانات.

وأضاف سانشيز في خطاب متلفز “بالنسبة لهؤلاء الذين يبحثون عن ذويهم، فإن إسبانيا بأكملها تشعر بألمكم. أولويتنا هي مساعدتكم. إننا نوفر جميع الموارد الضرورية حتى نتمكن من التعافي من هذه المأساة”.

وتم نشر أكثر من 1600 جندي من وحدات الاستجابة للطوارئ في المناطق المنكوبة، وتتوجه طواقم الإنقاذ إلى المناطق المتضررة في أنحاء مختلفة من البلاد.

وشكلت الحكومة المركزية في إسبانيا لجنة أزمة للمساعدة في تنسيق جهود الإنقاذ.

وكان كبار السن هم الأكثر عرضة للخطر.

ونشرت قناة “آر تي في إي” لقطات لعدد من كبار السن جالسين على مقاعد وكراس متحركة وقد وصلت المياه إلى ركبهم في إحدى دور الرعاية، كما أظهرت وحدة عسكرية تنقذ زوجين من كبار السن من الطابق الأعلى بمنزلهم في جرافة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للصحفيين في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي سيساعد عن طريق قمر كوبرنيكوس الصناعي للرصد “للمساعدة في تنسيق فرق الإنقاذ”.

يشار إلى أن إسبانيا شهدت عواصف خريفية مماثلة في السنوات الأخيرة. وما زالت تتعافى من جفاف شديد، حدث في وقت سابق من هذا العام. ويقول العلماء إن زيادة حالات الطقس السيء لها صلة على الأرجح بتغير المناخ.

وفي قرية ليتور في منطقة كاستيا لا مانشا المجاورة، ذكر رئيس البلدية، سيرجيو مارين سانشيز أن خمسة أشخاص في عداد المفقودين.

وانهال أقرباء المفقودين بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومحطات التلفزيون والإذاعة المحلية بمناشدات للعثور على ذويهم.

وهدأت حدة الأمطار في فالنسيا، في وقت متأخر من صباح اليوم الأربعاء، حيث توجهت العاصفة شمالا، مما دفع السلطات في برشلونة إلى إصدار تنبيهات جوية.

(د ب أ)- (أ ب)