سياسة | دولي | أوروبا

  ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات العارمة في إسبانيا إلى 92- (فيديوهات وصور)

30 - أكتوبر - 2024

مياه نهر، وفي الخلفية جسر منهار جزئيًا، بعد فيضانات في بلدة كارليت، فالنسيا، إسبانيا، 30 أكتوبر 2024. رويترز

حجم الخط
0

برشلونة: ذكرت السلطات الإسبانية أن حصيلة القتلى جراء الفيضانات العارمة في البلاد ارتفعت إلى  92 على الأقل، في أسوأ كارثة طبيعية تشهدها البلاد في التاريخ الحديث.

وتسببت العواصف الممطرة أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء في فيضانات بمنطقة واسعة من جنوب وشرق إسبانيا.

 وخرج قطار فائق السرعة، يقل حوالي 300 شخص عن مساره، بالقرب من ملقه، وذكرت سلطات السكك الحديدية أنه لم يصب أحد بأذى. وتوقفت خدمة القطارات فائقة السرعة بين مدينتي بلنسية ومدريد، والعديد من خطوط الركاب.

واستخدمت الشرطة وخدمات الإنقاذ مروحيات لنقل الأشخاص من منازلهم وسياراتهم.

وأكدت خدمات الطوارئ في المنطقة بلنسية، شرقي البلاد، أن حصيلة القتلى بلغت 70 شخصا اليوم الأربعاء. وأفادت منطقة كاستيا لا مانشا بوفاة شخصين آخرين.

وقال الرئيس الإقليمي، كارلوس مازون، للصحافيين إن الكهرباء والاتصالات الهاتفية انقطعت عن أجزاء من منطقة فالنسيا، كما عُزل بعض الأماكن بسبب مياه الفيضانات.

وذكر رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أن عشرات من البلدات غمرتها الفيضانات.

وأضاف سانشيز في خطاب متلفز “بالنسبة لهؤلاء الذين يبحثون عن ذويهم، فإن إسبانيا بأكملها تشعر بألمكم. أولويتنا هي مساعدتكم. إننا نوفر جميع الموارد الضرورية حتى نتمكن من التعافي من هذه المأساة”.

وتم نشر أكثر من 1600 جندي من وحدات الاستجابة للطوارئ في المناطق المنكوبة، وتتوجه طواقم الإنقاذ إلى المناطق المتضررة في أنحاء مختلفة من البلاد.

وشكلت الحكومة المركزية في إسبانيا لجنة أزمة للمساعدة في تنسيق جهود الإنقاذ.

وكان كبار السن هم الأكثر عرضة للخطر.

ونشرت قناة “آر تي في إي” لقطات لعدد من كبار السن جالسين على مقاعد وكراس متحركة وقد وصلت المياه إلى ركبهم في إحدى دور الرعاية، كما أظهرت وحدة عسكرية تنقذ زوجين من كبار السن من الطابق الأعلى بمنزلهم في جرافة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للصحفيين في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي سيساعد عن طريق قمر كوبرنيكوس الصناعي للرصد “للمساعدة في تنسيق فرق الإنقاذ”.

 يشار إلى أن إسبانيا شهدت عواصف خريفية مماثلة في السنوات الأخيرة. وما زالت تتعافى من جفاف شديد، حدث في وقت سابق من هذا العام. ويقول العلماء إن زيادة حالات الطقس السيء لها صلة على الأرجح بتغير المناخ.

وفي قرية ليتور في منطقة كاستيا لا مانشا المجاورة، ذكر رئيس البلدية، سيرجيو مارين سانشيز أن خمسة أشخاص في عداد المفقودين.

وانهال أقرباء المفقودين بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومحطات التلفزيون والإذاعة المحلية بمناشدات للعثور على ذويهم.

وهدأت حدة الأمطار في فالنسيا، في وقت متأخر من صباح اليوم الأربعاء، حيث توجهت العاصفة شمالا، مما دفع السلطات في برشلونة إلى إصدار تنبيهات جوية.

(د ب أ)- (أ ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ناشطتان مناخيتان كتبتا بالطلاء على قبر داروين: سيتقلّب في قبره إذا علم أننا في خضم انقراض جماعي- (فيديو وصور)
14 - يناير - 2025
نائب المستشار الألماني يحذر من أزمة سياسية في “أسوأ وقت”
5 - نوفمبر - 2024
حزب الخضر الألماني يدين منشورات معادية للسامية لحركة “أيام الجمعة لأجل المستقبل”
29 - أكتوبر - 2023
الرئيس الإماراتي يصل قطر لحضور افتتاح معرض “إكسبو 2023 الدوحة”- (فيديوهات)
2 - أكتوبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية