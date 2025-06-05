54 ألفا و677 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر 2023 

غزة: أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية في القطاع إلى 54 ألفا و677 شهيدا و125 ألفا و530 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في بيان للوزارة تضمن “التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.

وقالت الوزارة: “وصل مستشفيات قطاع غزة 70 شهيدا، منهم 3 انتشال (استشهدا في غارات سابقة) و189 مصابا خلال 24 ساعة الماضية”.

وأضافت أن حصيلة الضحايا منذ استئناف قوات الاحتلال إبادتها لغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، “بلغت 4 آلاف و402 شهيد، و13 ألفا و489 مصابا”.

وأعلنت الوزارة بذلك ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 54 ألفا و677 قتيلا و125 ألفا و530 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

كما أشارت إلى أنه “لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية وإشراف أمريكي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

واستأنفت إسرائيل منذ 18 مارس الماضي، جرائم الإبادة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين فلسطينيين، فيما أعلن جيشها في 8 مايو/ أيار الفائت، بدء عملية “عربات جدعون” لتوسيع الحرب على غزة بما يشمل هجمات برية في أنحاء مختلفة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

(وكالات)