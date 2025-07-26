54 طفلا يسبحون من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني- (صور)

مدريد: ذكر التلفزيون الإسباني اليوم السبت أن ما لا يقل عن 54 طفلا ونحو 30 بالغا سبحوا من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا وسط بحر هائج وضباب.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها قناة آر.تي.في.إي التلفزيونية الإسبانية قوارب الحرس المدني وهي تجري محاولات إنقاذ متكررة لنقل بعض السابحين إلى بر الأمان، بينما عبر آخرون إلى الجيب سباحة.

ونُقل الأطفال، ومعظمهم مغاربة، إلى مراكز مؤقتة في سبتة حيث طلبت السلطات المساعدة من الحكومة المركزية في التعامل مع الوافدين الجدد.

وقال خوان ريفاس من الحكومة الإقليمية في سبتة للصحفيين اليوم السبت “لا تتركونا وحدنا. هذه مسألة تخص الدولة. يجب حل هذا الأمر”.

في 26 أغسطس آب، قالت الشرطة المحلية إن مئات المهاجرين استغلوا الضباب الكثيف للسباحة إلى سبتة من المغرب المجاور. وفي عام 2021، شوهد صبي يطفو على زجاجات بلاستيكية فارغة محاولا الوصول إلى سبتة.

ويتشارك جيبا سبتة ومليلية الإسبانيان، الواقعان على ساحل المغرب على البحر المتوسط، الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا. ويشهد الجيبان من حين لآخر محاولات عبور من مهاجرين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وتتم إعادة المغاربة الذين يتم احتجازهم أثناء عمليات العبور إلى بلدهم على الفور إلا إذا كانوا قاصرين أو يسعون للجوء.

أما أصحاب الجنسيات الأخرى فيتم نقلهم إلى مراكز خاصة حيث يجري إيواؤهم وإطلاق سراحهم بعد بضعة أيام.

وقبل ثلاث سنوات، لقي 23 شخصا على الأقل حتفهم في تدافع عندما حاول نحو ألفي مهاجر اقتحام مليلية وإسقاط السياج الحدودي.

(رويترز)