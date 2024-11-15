58 قتيلا في هجمات لـ «الدعم السريع» في الفاشر والجزيرة

الخرطوم – «القدس العربي» : قتل 58 سودانيا، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، بهجمات قوات “الدعم السريع” على ولايتي الجزيرة وشمال دارفور، خلال يومين، حسب إحصاءات نشرتها مجموعات حقوقية ناشطة في رصد الانتهاكات ضد المدنيين.

تحذير من حرب أهلية

وقالت شبكة “أطباء السودان” أن قوات الدعم قامت بتصفية 14 شخصا بدوافع إثنية بينهم 3 أطفال و5 مسنين في قرية جوقو جوقو شمال دارفور، غرب السودان.

وحذرت، من استهداف المدنيين على أساس إثني، ومن تداعيات دفع البلاد نحو الحرب الأهلية.

واعتبر أن استهداف المدنيين على أساس إثني، يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان يستدعي تحقيقا دوليا عاجلا، داعية إلى التحرك العاجل لوقف إراقة الدماء وردع مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة.

وناشدت، كافة الجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي للعمل على وقف الجرائم ضد المدنيين ومساءلة مرتكبيها، وتعزيز حماية حقوق الإنسان.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، تحاول قوات “الدعم” اجتياح مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور التي تعد آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور غرب السودان. ولأجل ذلك، شنت خلال الأشهر الستة الماضية، أكثر من 150 هجوما على المدينة، نجحت قوات الجيش والقوة المشتركة للحركات المسلحة في صدها جميعا، فيما لا تزال المعارك مستمرة على تخوم المدينة.

وفي ولاية الجزيرة وسط السودان، أودى هجوم نفذته قوات “الدعم” على قرية التومسة بحياة 30 شخصا، فضلا عن تنفيذها عمليات نهب واسعة في القرية الواقعة جنوب الجزيرة.

وقال “مؤتمر الجزيرة” أن ذات القوات: “قتلت 14 مواطنا، من بينهم نساء، وطفل عمره 3 سنوات، نزعه أفراد من الميليشيا من أمه وقذفوا به في الخزان”.

واتهم، عناصر من القوات التي يتزعمها محمد حمدان دقلو ” حميدتي” بفتح بوابات الكنارات والترع (قنوات سقي المزارع) على منازل المواطنين في عدد من قرى جنوب الجزيرة بينها الزناندة جبارة وفضل السيد بغرض إغراقها.

وقالت إن قوات الدعم السريع بعد أن هجرت سكان تلك القرى بدأت إغراقها، مشيرة إلى حصولها على مقاطع مصورة توثق عمليات الإغراق المتعمدة لتلك القرى.

ومنذ 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تنفذ قوات “الدعم” هجمات واسعة على المحليات شرق ولاية الجزيرة، بعد استسلام قائد ميداني تابع لها في المنطقة للجيش، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى وتهجير قرى بأكملها.

قالت لجان المقاومة في ولاية “الجزيرة” أن قوات الدعم، قتلت الآلاف من المدنيين في الولاية، وتقوم بممارسة كافة أنواع الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية في مواجهة المواطنين العُزل في الولاية، مشيرة إلى أن عمليات القتل شملت العزل، من رجال مسنين ونساء وأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن جرائم الاغتصاب والنهب المسلح والاختطاف وطلب الفدية.

وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان “أوتشا” نزح نحو 136 ألف شخص من مواقع متعددة في ولاية الجزيرة بعد موجة من العنف المسلح والهجمات استهدفت الولاية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقال مصدر طبي لـ”رويترز” إن عشرات السكان الهاربين من مدينة الهلالية المحاصرة في ولاية الجزيرة السودانية ثبتت إصابتهم بالكوليرا، في تطور يوفر تفسيرا محتملا للوفيات المبلغ عنها للمئات هناك.

وفي حين يقول نشطاء محليون إن أكثر من 300 شخص لقوا حتفهم، قدمت مجموعة من سكان الهلالية في الشتات لـ”رويترز” قائمة بأكثر من 400 حالة وفاة، وهو رقم يقولون إنه يتزايد كل ساعة.

وتحاصر قوات الدعم السريع المدينة، التي تعد موطنا لعشرات الآلاف من السكان المحليين والنازحين، منذ 29 أكتوبر/ تشرين الأول.

ومع ورود تقارير عن وفيات جماعية، انتشرت شائعات حول سبب الوفيات وما إذا كان جنود قوات الدعم السريع سمموا الناس عمدا. لكن المصدر الطبي قال إن عددا متزايدا من الأشخاص الفارين من المدينة ثبتت إصابتهم بالكوليرا.

وذكر مسعفون آخرون من المدينة لـ”رويترز” أنه بعد أن طرد الجنود الناس من منازلهم وسرقوا الأموال والسيارات والمواشي، لجأ معظم السكان إلى ساحات ثلاثة مساجد.

واستولى الجنود أيضا على الألواح الشمسية والأسلاك الكهربائية المستخدمة لاستخراج المياه الجوفية، مما أجبر بعض السكان على الأقل على الاعتماد على بئر تقليدية ضحلة لم تستخدم منذ عقود وربما اختلطت مياهها بمياه الصرف الصحي، وفقا لمسعفين وشاهد.

وقالت الأمم المتحدة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن هناك تفشيا مشتبها به للكوليرا بين الفارين من شرق ولاية الجزيرة، وهو واحد من بين عدد من بؤر التفشي في أنحاء البلاد، لكنها لم تذكر مدينة الهلالية تحديدا.

وقالت غرفة طوارئ شرق النيل إن الأطباء في مستشفى أم ضوابان استقبلوا ما لا يقل عن 200 حالة كوليرا من المنطقة.

نجونا بأعجوبة

ووسط عدم وضوح السبب الدقيق، بدأ العشرات في الهلالية يصابون بآلام في المعدة وإسهال وقيء. وبين أحد الأطباء أن الجنود نهبوا مستشفيات المدينة وعياداتها وصيدلياتها، لذلك لم يتمكن سوى عدد قليل من الناس من الحصول على المضادات الحيوية والتعافي.

وبدأ الباقون الذين لم يتمكنوا من الحصول على الدواء يموتون.

وقال شهود وصلوا إلى مدينة شندي التي يسيطر عليها الجيش إن أولئك الذين أرادوا المغادرة دفعوا لجنود قوات “الدعم السريع” مبالغ ضخمة لنقلهم خارج الولاية. وبقي الآلاف.

وبين رجل يبلغ من العمر 70 عاما “نجونا بأعجوبة من الموت لأن عددا من حولنا ماتوا بسبب المرض”.