5881 طالبا استُشهدوا و408 مدارس قصفت منذ بدء الحرب في غزة

غزة – “القدس العربي”:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن 5881 طالبا استُشهدوا و9899 أصيبوا بجروح منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 5826، والذين أصيبوا إلى 9570، فيما استُشهد في الضفة 55 طالبا وأصيب 329 آخرون، إضافة إلى اعتقال 103.

وأوضحت أيضا أن 264 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 960 بجروح في قطاع غزة، وستة أصيبوا بجروح، واعتُقل أكثر من 73 في الضفة.

وأشارت إلى أن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، حيث أدى ذلك إلى تعرض 111 منها لأضرار بالغة، و40 للتدمير بالكامل.

كذلك تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وحسب بيان الوزارة، فإن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء الحرب، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.