6 أندية عربية تبحث عن العودة للمسار الصحيح في دوري أبطال أفريقيا

القاهرة: تبحث 6 أندية عربية عن الخروج من نفق المعاناة مع انطلاق منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتنطلق منافسات تلك الجولة الثلاثاء في غياب الأهلي المصري (حامل اللقب)، الذي يشارك حاليا في بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية، وهو ما دفع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لتأجيل مباراته مع مضيفه شباب بلوزداد الجزائري في المجموعة الرابعة.

ويعاني بيراميدز المصري ونواذيبو الموريتاني في المجموعة الأولي المعقدة بحثاً عن التأهل لدور الثمانية بالبطولة، بينما يسعي الوداد البيضاوي المغربي لتدارك موقفه الصعب، حيث يحتل المركز الثالث بالمجموعة الثانية بعد رحيل مدربه عادل رمزي لسوء النتائج.

وتواجه 3 اندية عربية مأزقا صعبا في المجموعة الثالثة التي يتصدرها بيترو اتليتكو الأنغولي برصيد 7 نقاط، حيث يحتل الترجي التونسي المركز الثاني بأربع نقاط، بفارق نقطة أمام الهلال السوداني والنجم الساحلي صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وتقام الثلاثاء 6 مباريات وهي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي مع نواذيبو، وبيراميدز مع صن داونز الجنوب أفريقي في المجموعة الأولي، وسيمبا التنزاني مع الوداد، وأسيك ميموزا الإيفواري مع جوانينغ غالاكسي البتسواني في المجوعة الثالثة، وبيترو أتليكو مع الترجي، والهلال مع النجم الساحلي في المجموعة الثالثة، فيما ستقام مباراة يانغ أفريكانز التنزاني مع ميدياما الغاني بالمجموعة الرابعة الأربعاء.

ويستضيف بيراميدز نظيره صن داونز في ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة بحثاً عن فض لوغاريتمات المجموعة الاولي التي يتساوى كل فرقها في رصيد 4 نقاط، بينما منحت نسب التهديف صن داونز المركز الأول ويليه مازيمبي ثم نواذيبو الموريتاني واخيراً بيراميدز.

ويستعيد بيراميدز جهود البوركيني بلاتي توريه الذي غاب عن مواجهة بلدية المحلة بالدوري المصري بسبب الإيقاف، بينما لا يزال لاعبه إبراهيم عادل يخضع لبرنامج تأهيلي فيما تعرض حارسه أحمد الشناوي للإصابة في مران الفريق الرئيسي ليغيب 3 أسابيع على الأقل.

كما يفتقد بيراميدز أيضا خدمات رمضان صبحي في اللقاء، الذي مازال يعاني من الإصابة، التي أبعدته عن الملاعب فترة ليست بالقصيرة.

وكانت إدارة بيراميدز قررت توقيع عقوبات مالية على اللاعبين عقب تعادلهم مع بلدية المحلة في المباراة الأخيرة لهم بالدوري المصري 2 – 2، حيث فقد الفريق نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على لقب المسابقة المحلية.

ويسعي بيراميدز لاستغلال عامل الأرض في تحقيق فوز يمنحه ثلاث نقاط جديدة تقربه خطوة في المجموعة الصعبة، بينما يريد صن داونز استمرار رحلته نحو بلوغ دور الثمانية في البطولة ليواصل تفوقه القاري بعد أن حصد لقب النسخة الأولي لبطولة الدوري الأفريقي.

وفي المجموعة الثانية، يبحث الوداد البيضاوي عن تدارك موقفه الصعب حين يحل ضيفاً على سيبما، بينما يواجه اسيك ضيفه جوانينغ غالاكسي، ويتصدر أسيك المجموعة بـ7 نقاط، ويعني فوزه على جالاكسي الحصول على بطاقة العبور للأدوار الإقصائية.

ويتواجد الوداد، وصيف النسخة الأخيرة للبطولة، في المركز الثالث برصيد 3 نقاط فقط، فيما يحل سيمبا في المركز الأخير بنقطتين فقط.

ويعاني الوداد من تراجع النتائج لدرجة أنه وجه الشكر لمدربه عادل رمزي، وتعاقد مع المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي من جديد.

وفي المجموعة الثالثة، سيكون الترجي على موعد مع مباراة قوية حين يحل ضيفاً على بيترو أتليتكو، بينما سيكون هناك لقاء عربي في المجموعة ذاتها بين الهلال والنجم الساحلي.

ويتصدر بيترو أتليتكو ترتيب المجموعة بـ7 نقاط وحال الفوز سيكون قد حجز مقعده هو الآخر في دور الثمانية، بينما يليه الترجي بـ4 نقاط، وهو ما يجعل الفريق الملقب بـ(شيخ الأندية التونسية) مطالب بالخروج بنتيجة إيجابية في المباراة.

وسيحاول الهلال والنجم الساحلي إنعاش آمالهما في الصعود لمرحلة خروج المغلوب بالبطولة، وهو ما يدفعهما لبذل المزيد من الجهد أملا في حصد النقاط الثلاث.

(د ب أ)