سياسة | عربي | فلسطين

6 شهداء بينهم أب وابنته بقصف الاحتلال الإسرائيلي غزة وخان يونس- (فيديو)

12 - مايو - 2025

غزة: استُشهد 6 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم الأحد، إثر قصف طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي مدينتي غزة وخان يونس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بقصف طيران الاحتلال مركبة في حي الأمل، غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استُشهد أب وابنته بقصف الاحتلال محيط مسجد الأبرار في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 25 في غارات لطيران الاحتلال ومدفعيته على مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

(وكالات)

