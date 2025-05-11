6 شهداء بينهم أب وابنته بقصف الاحتلال الإسرائيلي غزة وخان يونس- (فيديو)

غزة: استُشهد 6 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم الأحد، إثر قصف طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي مدينتي غزة وخان يونس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بقصف طيران الاحتلال مركبة في حي الأمل، غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

مع اخبار وقف اطلاق النار اسرائيل تحرق غزة الان بلا رحمة، وتصب غضبها على الابرياء سلم يا الله pic.twitter.com/YU9pNvYRxO — MO (@Abu_Salah9) May 11, 2025

كما استُشهد أب وابنته بقصف الاحتلال محيط مسجد الأبرار في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 25 في غارات لطيران الاحتلال ومدفعيته على مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

(وكالات)