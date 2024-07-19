غزة.. ارتفاع عدد شهداء قصف منزلين في النصيرات إلى 12

غزة: ارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا بقصف إسرائيلي، الجمعة، استهدف منزلين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 12.

وأعلن مستشفى العودة بالنصيرات، في بيان، عن “وصول 7 شهداء من بينهم 3 أطفال و4 سيدات، و10 جرحى إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلين بالمخيم”.

بينما قال مصدر طبي من مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح (وسط)، إن “5 شهداء بينهم سيدة وطفلتها، وصلوا المستشفى جراء القصف الأخير الذي طال منزلين بالنصيرات”.

واستهدفت الغارة الأولى “استهدفت منزلا يعود لعائلة ياسين في محيط مدرسة خالد بن الوليد بمخيم 2 في النصيرات، وأما الثانية فقد أصابت منزلا يعود لعائلة صيدم في مخيم 1 بالنصيرات”.

⭕️ عاجل .. شـ.ـهداء منهم اطفال واشلاء وعدد من الجرحى جراء استهداف منزل يعود لعائلة ابو شكيان في بلوك سي بمخيم النصيرات وسط القطاع pic.twitter.com/APIC9fIbZe — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 18, 2024

(وكالات)