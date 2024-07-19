غزة.. ارتفاع عدد شهداء قصف منزلين في النصيرات إلى 12

غزة: ارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا بقصف إسرائيلي، الجمعة، استهدف منزلين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 12.
وأعلن مستشفى العودة بالنصيرات، في بيان، عن “وصول 7 شهداء من بينهم 3 أطفال و4 سيدات، و10 جرحى إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلين بالمخيم”.
بينما قال مصدر طبي من مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح (وسط)، إن “5 شهداء بينهم سيدة وطفلتها، وصلوا المستشفى جراء القصف الأخير الذي طال منزلين بالنصيرات”.
واستهدفت الغارة الأولى “استهدفت منزلا يعود لعائلة ياسين في محيط مدرسة خالد بن الوليد بمخيم 2 في النصيرات، وأما الثانية فقد أصابت منزلا يعود لعائلة صيدم في مخيم 1 بالنصيرات”.
⭕️ عاجل .. شـ.ـهداء منهم اطفال واشلاء وعدد من الجرحى جراء استهداف منزل يعود لعائلة ابو شكيان في بلوك سي بمخيم النصيرات وسط القطاع pic.twitter.com/APIC9fIbZe
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 18, 2024
(وكالات)
رحمة الله على الشهداء جميعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم تولى الناس يا رب وسلمهم واحقن دماءهم.
اخبار القصف والاستهداف اليومي للمدنيين تجلب الكابة طوال النهار وتقصر العمر.
اللهم فرج من لدنك ورحمة للناس يارب وأثبت لهم الان الان ان العسر لن يغلب يسرين كما تم تفسير الاية فلقد طال العسر كثيرا.
رحمة الله على الشهداء جميعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وأنا على قناعة أن بعض القادة العرب يعتبرون أمريكا إلههم، فهم يسجدون تماما لأمريكا….نحن الناس مصدومون من هذا !
كل هذه المصائب التي يعاني منها العرب والمسلمون منذ سنوات تأتي من أمريكا.
امريكا عدو العرب والمسلمين