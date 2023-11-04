6 شهداء في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات بقطاع غزة

غزة: استشهد 6 فلسطينيين على الأقل في غارات إسرائيلية همجية على مخيم النصيرات في حين جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الجمعة/ السبت، قصفه على عدة مناطق في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال نفذ غارات عنيفة على حي النصر غرب غزة، وعلى منطقة العطاطرة والسودانية وشمال بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما استهدف طيران الاحتلال منازل المواطنين في بيت حانون وجباليا، وحي النصر ومحيط المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة، وفي حي التفاح شرق المدينة.

وجدد طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف منازل المواطنين في مخيمي النصيرات والبريج.

وشن طيران الاحتلال ومدفعيته عدة غارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي منطقة القرارة شرقها.

وأوقع القصف وفق المصادر عدة شهداء بينهم نساء وأطفال، وعددا كبيرا من الجرحى.