6 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط القطاع- (صور)

غزة: استشهد ستة مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل ومجموعة مواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال مسعفون بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنهم انتشلوا 4 شهداء نتيجة قصف الاحتلال منزلًا لعائلة الطويل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وشهيدين عقب استهداف الاحتلال لمجموعة مواطنين على شارع الرشيد الطريق الساحلي غرب المخيم، حيث جرى نقل جثامين الشهداء إلى مستشفى العودة في المخيم.

⭕️ »»صور| الدفاع المدني: انتشلنا 4 شــهداء جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "الطويل" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى العودة pic.twitter.com/E2GaG9GjLD — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 19, 2024

#عاجل | جيش الاحتلال ينسف منازل غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/9tQMHHyLea — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 19, 2024

(وكالات)