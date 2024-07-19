سياسة | عربي | فلسطين

6 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط القطاع- (صور)

19 - يوليو - 2024

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غزة: استشهد ستة مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل ومجموعة مواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال مسعفون بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنهم انتشلوا 4 شهداء نتيجة قصف الاحتلال منزلًا لعائلة الطويل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وشهيدين عقب استهداف الاحتلال لمجموعة مواطنين على شارع الرشيد الطريق الساحلي غرب المخيم، حيث جرى نقل جثامين الشهداء إلى مستشفى العودة في المخيم.

 

(وكالات)

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